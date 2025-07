Einfache Einrichtung. Einfache Bedienung

Dieser kabellose Kopfhörer für Fernseher ist so einfach einzurichten, dass Sie schon fernsehbereit sind, bevor das Popcorn bereit ist! Schließen Sie die Basisstation einfach über das mitgelieferte 3,5-mm-Kabel an Ihren Fernseher an. Der Kopfhörer ist bereits mit der Basisstation gekoppelt. Sie können die Lautstärke über die Tasten an der Ohrkappe regeln.