Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
SHC8545/00
Erstklassige, kabellose Musik
Genießen Sie Ihre Musik im ganzen Haus. Die HiFi-Soundwiedergabe und Funktionen zur automatischen Abstimmung sorgen dafür, dass Sie diesen Stereokopfhörer am liebsten gar nicht mehr abnehmen möchten.
Dank kabelloser UKW-Übertragung mit hoher Frequenz, die sogar Wände passiert, können Sie Ihre Lieblingsmusik hören, selbst wenn Sie in einem anderen Zimmer sind.
Genießen Sie den Tragekomfort und eine verbesserte Bassleistung dank der verstellbaren Ohrmuschel (3 Positionen), die sich wie von selbst um Ihr Ohr legt.
Mit der praktischen Suchtaste direkt am Kopfhörer können Sie den von einem Mikroprozessor geregelten Schaltkreis aktivieren, der die Übertragungsfrequenz so optimal einstellt, dass der bestmögliche Empfang und erstklassige Audioqualität erreicht wird.
3.3
von 5
8
Bewertungen
Juddel72
16/09/2020
Deutschland
2010 gekauft und seither ohne Probleme
Guter, satter Sound, irre Reichweite, zwo Stockwerke runter, bis zum Kiosk ( ca. 100 Meter total ) und sehr gut verarbeitet. Besonders Spooky - im positiven Sinn : Die Batterien bzw. die AAA-Akkus sind immer noch dieselben von damals, somit als 10 Jahre alt.
Vorteile
Viele
Nachteile
Keine
Diese Bewertung wurde für SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer verfasst
Datum der Verwendung 2018-09-16
Diese Bewertung wurde für SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer verfasst
Datum der Verwendung 2018-09-16
PIRATA 1954
06/01/2021
España
MUY BUEN PRODUCTO Y DURADERO
ME GUSTA TODO DE ESTE PRODUCTO pero me resulta dificil encontrar baterias.
Vorteile
TODO
Nachteile
LAS BATERIAS DEBERIAN DURAR MAS TIEMPO
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico verfasst
Datum der Verwendung 2019-01-06
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico verfasst
Datum der Verwendung 2019-01-06
indaleci
17/12/2013
España
Este producto posee unas características excelentes.
El sonido es excelente y además se escuchan matices que en la escucha de la tv no se aprecian en el ambiente.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico verfasst