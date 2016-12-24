Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
SHC8555/10
Freiheit durch kabellose Verbind., klarer Sound
Genießen Sie Ihre Musik zu Hause. Die HiFi-Klangwiedergabe sorgt dafür, dass Sie diesen Philips Stereokopfhörer SHC8555/10 am liebsten gar nicht mehr abnehmen möchten.
Der 40 mm Lautsprechertreiber besteht aus dem Werkstoff Mylar. Die Mylar-Membranen sorgen für eine verzerrungsfreie und kraftvolle Soundwiedergabe.
Dank kabelloser UKW-Übertragung mit hoher Frequenz, die sogar Wände passiert, können Sie Ihre Lieblingsmusik hören, selbst wenn Sie in einem anderen Zimmer sind.
3.4
von 5
19
Bewertungen
kikou2
24/12/2016
France
tres bon rapport qualite/prix
Aucun soucis avec cet appareil utilisé depuis peu de temps, bonnes performances pour le prix (usage tv) et plutôt confortable.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC8555 Casque hi-fi sans fil verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC8555 Casque hi-fi sans fil verfasst
JP31
19/11/2014
France
TRES BON PRODUIT
TRES BON PRODUIT MAIS IMPOSSIBLE DE TROUVER LES PILES SBC HB550L.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC8555 Casque hi-fi sans fil verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC8555 Casque hi-fi sans fil verfasst
Ron1974
29/12/2013
België
Mooi geluid en makkelijk te installeren.
Juist de philips aangekocht, na even zoeken om de juiste frq moet ik zeggen dat het prima werkt. Zeer goede geluidskwaliteit, mooie volle bas en prima hoge tonen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC8555 Wireless hi-fi headphones verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC8555 Wireless hi-fi headphones verfasst