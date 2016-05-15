Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
SHD8700/10
Kabellose Musik
Genießen Sie Musik und Fernsehen mit diesem Kopfhörer im ganzen Haus. Die digitale Übertragung gewährleistet fehlerfreien Empfang und eine gute Soundwiedergabe. Die drehbaren Ohrmuscheln und der selbstregulierende Bügel bieten besonderen Tragekomfort.
40 mm Treiber/geschlossen
Über-Ohr
Mithilfe der intelligenten Schnellladefunktion können Akkus innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne vollständig aufgeladen werden. Die restliche Akkukapazität wird durch einen internen Schaltkreis ermittelt, damit die Eingangsspannung für ein beschleunigtes Aufladen optimiert und gleichzeitig eine Maximierung der Akkulebensdauer erzielt werden kann.
Die Digitalübertragung mit 2,4 GHz verhindert, dass die zwischen der Sendeeinheit und den Kopfhörern gesendeten Daten komprimiert werden oder verloren gehen. Am Ende der Übertragung werden die digitalen Signale in analoge Signale umgewandelt, was letztendlich zu einer erstklassigen Klangqualität mit einer weichen Akustik und minimalem Datenverlust führt.
Der innere Bügel dieser Philips Kopfhörer sorgt für perfekten Sitz. Die Mechanik stellt sich automatisch auf höchsten Komfort ein.
3.2
von 5
18
Bewertungen
Bär1951
15/05/2016
Suisse
Dieses Produkt ist einfach Klasse
Sehr gut durchdachtes Konzept. Wireless Sender ist gleich auch die Ladestation, wo der Kopfhörer nur darauf gestellt werden kann und schon wird geladen. Im Lieferumfang ist alles dabei, Kabel, Batterie und die ausführliche Gebrauchsanweisung. Gutes Klangbild, wo am Kopfhörer die Lautstärke bequem eingestellt werden kann. Sitzt gut auf dem Kopf und vor allem am Ohr, ohne zu drücken. Ich kann diesen Kopfhörer nur empfehlen!
Diese Bewertung wurde für SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer verfasst
Diese Bewertung wurde für SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer verfasst
namibliebhaber
11/08/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Tolles Equipment!!
Ein Kopfhörer der die Erwartungen vollstens erfüllt. Verarbeitung solide; Inbetriebnahme einfach und problemlos; Sitz und Handling sehr gut; voller und angenehmer Ton; Super Preis-/Leistungsverhältnis
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer verfasst
beckha
11/08/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Tolles Equipment!!
Ein Kopfhörer der die Erwartungen vollstens erfüllt. Verarbeitung solide; Inbetriebnahme einfach und problemlos; Sitz und Handling sehr gut; voller und angenehmer Ton; Super Preis-/Leistungsverhältnis
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer verfasst