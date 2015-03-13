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Eingestellt

Kabelloser Digital-Kopfhörer

SHD8900/00

4.4

| (14) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.

Kraftvolle kabellose Musikwiedergabe

Die klare Digitalübertragung, der einwandfreie Empfang und die echte CD-Klangqualität sorgen für eine unglaublich kraftvolle und doch weiche Akustik. Durch den selbstregulierenden Bügel und die weichen Ohrpolster zeichnet sich der Kopfhörer nicht nur durch seine Audioqualität, sondern auch durch erstklassigen Tragekomfort aus.

Alle Vorteile anzeigen

Detailgetreu

Kraftvolle kabellose Musikwiedergabe

  • Schnellladung

Kristallklare (2,4 GHz) Digitalübertragung

Die Digitalübertragung mit 2,4 GHz verhindert, dass die zwischen der Sendeeinheit und den Kopfhörern gesendeten Daten komprimiert werden oder verloren gehen. Am Ende der Übertragung werden die digitalen Signale in analoge Signale umgewandelt, was letztendlich zu einer erstklassigen Klangqualität mit einer weichen Akustik und minimalem Datenverlust führt.

Echte CD-Klangqualität sorgt für vollständigen Musikgenuss

Die echte CD-Klangqualität sorgt für ein maximales Hörvergnügen, da der Sound dank der hochentwickelten Digitalübertragung originalgetreu und unkomprimiert wiedergegeben wird. Sie hören satten, detailgetreuen und natürlichen Sound.

Dual-Antennen sichern einen 360 Grad-Empfang

Die Dual-Antennen sorgen ungeachtet der Empfangswinkel dafür, dass keine toten Winkel entstehen. Die Kopfhörer enthalten in den linken und rechten Ohrmuscheln jeweils zwei getrennte Antennen und bieten so erstklassige, kabellose Musik ohne Unterbrechung (kein toter Winkel) sowie größere Bewegungsfreiheit.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

14

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

1

13/03/2015

United Kingdom

United Kingdom

Simply one of the best wireless headphones money can buy

Great audio reproduction with Wolfson ADC/DACs...No hiss, no buzzing, no crackle, good volume, smooth mid to highs, enough bass... Add convenient sleek design, super comfy and fast battery charging These phones simply rock... I have had plenty of digital headphones from varieties of great names no one can match the 8900s... I wish I purchased more! Thanks philips

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Diese Bewertung wurde für SHD8900 Wireless HiFi Headphone verfasst

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16/10/2012

Italia

Italia

davvero un bel prodotto

belle cuffie leggere e performanti non immediato trovare la posizione di ricarica sulla base

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24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic piece of kit

Supremely comfortable, sumtuously stylish and superb sounding set of phones. What more needs to be said? Buy them, you won't regret it!

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Diese Bewertung wurde für SHD8900 Digital wireless headphones verfasst

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