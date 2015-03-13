Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
Kraftvolle kabellose Musikwiedergabe
Die klare Digitalübertragung, der einwandfreie Empfang und die echte CD-Klangqualität sorgen für eine unglaublich kraftvolle und doch weiche Akustik. Durch den selbstregulierenden Bügel und die weichen Ohrpolster zeichnet sich der Kopfhörer nicht nur durch seine Audioqualität, sondern auch durch erstklassigen Tragekomfort aus.
Schnellladung
Die Digitalübertragung mit 2,4 GHz verhindert, dass die zwischen der Sendeeinheit und den Kopfhörern gesendeten Daten komprimiert werden oder verloren gehen. Am Ende der Übertragung werden die digitalen Signale in analoge Signale umgewandelt, was letztendlich zu einer erstklassigen Klangqualität mit einer weichen Akustik und minimalem Datenverlust führt.
Die echte CD-Klangqualität sorgt für ein maximales Hörvergnügen, da der Sound dank der hochentwickelten Digitalübertragung originalgetreu und unkomprimiert wiedergegeben wird. Sie hören satten, detailgetreuen und natürlichen Sound.
Die Dual-Antennen sorgen ungeachtet der Empfangswinkel dafür, dass keine toten Winkel entstehen. Die Kopfhörer enthalten in den linken und rechten Ohrmuscheln jeweils zwei getrennte Antennen und bieten so erstklassige, kabellose Musik ohne Unterbrechung (kein toter Winkel) sowie größere Bewegungsfreiheit.
4.4
von 5
14
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
h1978
13/03/2015
United Kingdom
Simply one of the best wireless headphones money can buy
Great audio reproduction with Wolfson ADC/DACs...No hiss, no buzzing, no crackle, good volume, smooth mid to highs, enough bass... Add convenient sleek design, super comfy and fast battery charging These phones simply rock... I have had plenty of digital headphones from varieties of great names no one can match the 8900s... I wish I purchased more! Thanks philips
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHD8900 Wireless HiFi Headphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHD8900 Wireless HiFi Headphone verfasst
andreapini64
16/10/2012
Italia
davvero un bel prodotto
belle cuffie leggere e performanti non immediato trovare la posizione di ricarica sulla base
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHD8900 Wireless HiFi Headphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHD8900 Wireless HiFi Headphone verfasst
John237
24/07/2012
United Kingdom
Fantastic piece of kit
Supremely comfortable, sumtuously stylish and superb sounding set of phones. What more needs to be said? Buy them, you won't regret it!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHD8900 Digital wireless headphones verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHD8900 Digital wireless headphones verfasst