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Eingestellt
SHD9000/10
Echte digitale kabellose CD-Soundqualität
Kopfhörer mit dem unkomprimierten Sound von Kleer garantieren eine verlustfreie Übertragung, die zu 100 % der Originalaufnahme entspricht. Mit einem Übertragungsbereich von 100 m und dem bequemen selbstregulierenden Bügel bieten Sie Ihnen zu Hause ein Musikerlebnis ohne Kabelsalat.
Über-Ohr
Schwarz
2 x AAA-NiMH-Akkus für optimales Gewicht
40 mm Neodym-Lautsprechertreiber für optimale HiFi-Soundleistung
Die Digitalübertragung mit 2,4 GHz verhindert, dass die zwischen der Sendeeinheit und den Kopfhörern gesendeten Daten komprimiert werden oder verloren gehen. Am Ende der Übertragung werden die digitalen Signale in analoge Signale umgewandelt, was letztendlich zu einer erstklassigen Klangqualität mit einer weichen Akustik und minimalem Datenverlust führt.
4.0
von 5
35
Bewertungen
alfred3
04/06/2016
Deutschland
Benutze den Funkkopfhörer über meinen Computer
Sehr gut aussehender Funkkopfhörer, ob über Computer oder über meine Anlage im Wohnzimmer, mann sollte Ihn hören und testen! Ich bin sehr zufrieden und kann den Funkkopfhörer nur empfehlen. Er ist sied 2 Jahren im Einsatz.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHD9000 Digitaler Funkkopfhörer verfasst
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madeingermany
20/01/2014
Deutschland
Wenn Kophörer - dann Philips Kopfhörer
Einfache Installation und einfache Bedienung der Kopfhörer.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHD9000 Digitaler Funkkopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Cram
15/03/2016
France
Très bon produit
Plus je l'utilise et plus en suis satisfait. L'équilibre des fréquences est parfait, ce casque est d'un grand confort, on fini par l'oublier.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHD9000 Casque sans fil numérique verfasst
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