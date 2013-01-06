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Eingestellt
SHD9200/10
Surround Sound
Tauchen Sie dank der Kopfhörer SHD9200 mit der unkomprimierten Audioübertragung von Kleer für reinen, detailgetreuen Sound zu Hause in das beste 3D-Film-Sounderlebnis ein. Design für mehr Komfort, Freiheit und reines Hörvergnügen.
Über-Ohr
Schwarz
3D-Sound-Technologie sorgt für Sound in mehreren Dimensionen und ein spektakuläres Kinoerlebnis.
Die Lautstärkeregler liegen günstig an der Ohrmuschel für schnelle und intuitive Soundeinstellungen. Kein Suchen nach der Laut- oder Leisetaste auf dem Lautstärkeregler – berühren Sie einfach die Oberseite der Ohrmuschel für eine höhere und die Unterseite für eine niedrigere Lautstärke.
40 mm Neodym-Lautsprechertreiber für optimale HiFi-Soundleistung
3.5
von 5
22
Bewertungen
Matthias68
06/01/2013
Deutschland
Kristallklarer CD-Klang über digitalen Eingang
Der SHD9200 überzeugt beim direkten Anschluss an den Digitalausgang eines CD-Spielers mit kristallklarer und rauschfreier Wiedergabe. Das Klangbild ist insgesamt sehr ausgewogen. Die Bässe werden kräftig wiedergegeben und die Höhen kommen klar heraus. Der Kopfhörer spielt in unserem ganzen Haus unterbrechungs- und störungsfrei.
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Diese Bewertung wurde für SHD9200 Kabellose HiFi-Kopfhörer verfasst
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najaso
16/07/2014
Österreich
sehr gutes Produkt
Ich benutze das Gerät jetzt ungefähr 1 Jahr. Die letzte Zeit ist immer öfter vorgekommen dass die Übertragung unterbricht. Doch bei PHILIPS kein Problem, nach E-Mail mit Support wurde mir binnen einer Woche ein neues Gerät geliefert, das alte konnte ich entsorgen. Danke Philips
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waltarius
08/08/2013
Österreich
Preis-Leistungsverhältrnis stimmt
Benutzerfreundlichkeit nicht 100%. Bin trotzdem sehr zufrieden
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