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Eingestellt

Kabellose HiFi-Kopfhörer

SHD9200/10

3.5

| (22) Bewertungen

Surround Sound

Tauchen Sie dank der Kopfhörer SHD9200 mit der unkomprimierten Audioübertragung von Kleer für reinen, detailgetreuen Sound zu Hause in das beste 3D-Film-Sounderlebnis ein. Design für mehr Komfort, Freiheit und reines Hörvergnügen.

Alle Vorteile anzeigen

Digitales kabelloses Kopfhörersystem

Surround Sound

  • Über-Ohr

  • Schwarz

3D-Sound-Technologie für Sound in mehreren Dimensionen wie im Kino

3D-Sound-Technologie für Sound in mehreren Dimensionen wie im Kino

3D-Sound-Technologie sorgt für Sound in mehreren Dimensionen und ein spektakuläres Kinoerlebnis.

Kabellose Lautstärkeregelung für bequeme und intuitive Bedienung

Die Lautstärkeregler liegen günstig an der Ohrmuschel für schnelle und intuitive Soundeinstellungen. Kein Suchen nach der Laut- oder Leisetaste auf dem Lautstärkeregler – berühren Sie einfach die Oberseite der Ohrmuschel für eine höhere und die Unterseite für eine niedrigere Lautstärke.

40 mm Neodym-Lautsprechertreiber für optimale HiFi-Soundleistung

40 mm Neodym-Lautsprechertreiber für optimale HiFi-Soundleistung

40 mm Neodym-Lautsprechertreiber für optimale HiFi-Soundleistung

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.5

von 5

22

Bewertungen

06/01/2013

Deutschland

Deutschland

Kristallklarer CD-Klang über digitalen Eingang

Der SHD9200 überzeugt beim direkten Anschluss an den Digitalausgang eines CD-Spielers mit kristallklarer und rauschfreier Wiedergabe. Das Klangbild ist insgesamt sehr ausgewogen. Die Bässe werden kräftig wiedergegeben und die Höhen kommen klar heraus. Der Kopfhörer spielt in unserem ganzen Haus unterbrechungs- und störungsfrei.

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16/07/2014

Österreich

Österreich

sehr gutes Produkt

Ich benutze das Gerät jetzt ungefähr 1 Jahr. Die letzte Zeit ist immer öfter vorgekommen dass die Übertragung unterbricht. Doch bei PHILIPS kein Problem, nach E-Mail mit Support wurde mir binnen einer Woche ein neues Gerät geliefert, das alte konnte ich entsorgen. Danke Philips

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08/08/2013

Österreich

Österreich

Preis-Leistungsverhältrnis stimmt

Benutzerfreundlichkeit nicht 100%. Bin trotzdem sehr zufrieden

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