Hallo. Dies ist mein dritter Funkkopfhörer und mein zweiter digitaler Funkkopfhörer. Mein vorheriger digitaler Funkkopfhörer war von einem gleichwertigen Hersteller. Dieser hatte aber das Problem, dass er sogar bei einer Entfernung zum Sender von ca. 5 Meter schon Abbrüche bei der Funk-Übertragung hatte. Bei schlechter Akkuleistung kam dies im 5 Minutentakt vor. Unerträglich. Lange habe ich überlegt welche Alternative ich wähle. Dann habe ich mich für den SHD9200 von Philips entschieden. Dies habe ich bis jetzt nicht bereut. Er hat diese Abbrüche nicht und der Klang ist sogar noch besser. Auch der Tragekomfort ist viel angenehmer, das Gewicht geringer. Wow, ich bin begeistert! Endlich mobiler HiFi-Sound mobil in der 4 Zimmer-Wohnung und auf dem Balkon, ohne Aussetzer! Bis auf manchmal.. dann ist plötzlich der Sound weg. Die Verbindung komplett weg und wird nicht mehr aufgebaut!? Ausschalten lässt er sich dann auch nicht mehr. Nur ein Entfernen des Ohrpolsters und ein entfernen des Akkus und wiedereinsetzen (Reset) baut die Verbindung zum Sender wieder auf. Seltsam. Aber okay, das kommt alle 2-3 Tage einmal vor. Das kann ich verkraften. Das lange Drücken der Powertaste (3-5 Sek) zum Ein- und Ausschalten nervt. Die Akkulaufzeit ist okay. Im Großen und Ganzen bin überglücklich über meine Wahl. Um Weiten besser als der Vorgänger RS180. Gruß, Markus