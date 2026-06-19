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  • Starke Songs. Klare Anrufe.
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Eingestellt

In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

SHE1405BK/10

Starke Songs. Klare Anrufe.
Wechseln Sie blitzschnell von der Wiedergabeliste zum Podcast oder zum Anruf. Perfekt abgestimmte akustische Neodym-Treiber und passive Geräuschunterdrückung sorgen für klaren Sound. Finden Sie die perfekte Passform mit austauschbaren Ohrstöpselkappen in drei Größen.
Alle Vorteile anzeigen

Musikwiedergabe und Gespräche

Starke Songs. Klare Anrufe.

Klarer Klang

Lassen Sie sich von einem Podcast fesseln. Lassen Sie sich von Musik bewegen. Eine ovale Akustikröhre und austauschbare Ohrhörerabdeckungen aus Gummi in drei Größen sorgen für eine perfekte Abdichtung. Hören Sie bequem, und genießen Sie eine ordentliche passive Geräuschisolierung.

Inline-Fernbedienung. Wechseln Sie ganz einfach von Wiedergabeliste zu Anruf

Nehmen Sie einen Anruf entgegen, und halten Sie Ihre Wiedergabeliste an. Dank der Inline-Fernbedienung müssen Sie Ihr Smartphone nicht berühren.

1,2 m Kabellänge

Diese In-Ear-Kopfhörer haben ein 1,2 m langes Kabel. Ein weicher Gummianker zwischen Kopfhörer und Kabeln schützt Ihre Kabelverbindung und sorgt für einen ungestörten Sound.

Technische Daten

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