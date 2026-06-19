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Eingestellt
SHE1405BK/10
Lassen Sie sich von einem Podcast fesseln. Lassen Sie sich von Musik bewegen. Eine ovale Akustikröhre und austauschbare Ohrhörerabdeckungen aus Gummi in drei Größen sorgen für eine perfekte Abdichtung. Hören Sie bequem, und genießen Sie eine ordentliche passive Geräuschisolierung.
Nehmen Sie einen Anruf entgegen, und halten Sie Ihre Wiedergabeliste an. Dank der Inline-Fernbedienung müssen Sie Ihr Smartphone nicht berühren.
Diese In-Ear-Kopfhörer haben ein 1,2 m langes Kabel. Ein weicher Gummianker zwischen Kopfhörer und Kabeln schützt Ihre Kabelverbindung und sorgt für einen ungestörten Sound.
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