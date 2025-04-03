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Eingestellt

Earbuds

SHE3010TL/00

5
| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Zusätzl. Bass
Philips SHE3010 Kopfhörer mit Ohrhörern aus einem weichen Gehäuse bieten einen angenehmen, bequemen Sitz. In leuchtenden, auffallenden Farben erhältlich, die zu Ihrem Style passen.
Alle Vorteile anzeigen

Weiches Gehäuse für bequemen Sitz

Zusätzl. Bass

  • 14,8-mm-Treiber/offen

  • Earbud

Flexi-Grip-Design für hohe Robustheit

Das weiche, flexible Teilstück schützt die Kabelverbindung vor Schäden durch häufigen Gebrauch.

Neodymmagneten verstärken die Bassleistung und Empfindlichkeit

Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.

Weiches Gehäuse sorgt für komfortablen Sitz

Das durchsichtige, gummierte Kopfhörergehäuse passt sich der Ohrform an und sorgt so für den perfekten Sitz.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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5.0

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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03/04/2025

Deutschland

Deutschland

Beste kopfhörer aller Zeiten!

Dies sind die besten kopfhörer ALLER ZEITEN! Ich nutze nur noch diese seit über 10 Jahren. Bitte wieder verkaufen auch in mehr Farben wie bspw. Rosa. Der Klang ist hervorragend! Und das aller wichtigste,...die Form. Alle anderen sind mir ständig aus den Ohren gefallen. Und ich hab so ziemlich jede Form durchprobiert. NUR diese passen perfekt in mein Ohr. Ohne zu drücken und das nach stunden, ohne rauszufallen, ohne irgendwie zu stören. Sie sind einfach rundum perfekt! Ich hab eine große Bitte an philips.... bitte macht von dieser form auch kabellose kopfhörer. BITTE! Alle anderen fallen eben raus, diese nicht. 😭🩷 Gibt bestimmt noch viele andere da draußen, mit kleinen Ohren....

Vorteile

Passt ins Ohr. Fallen nicht raus. Drücken nicht, auch nach mehreren Stunden nicht.

Nachteile

Keine

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Diese Bewertung wurde für SHE3010WT Earbuds verfasst

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Diese Bewertung wurde für SHE3010WT Earbuds verfasst

03/03/2019

Deutschland

Deutschland

Vergleichbares wird noch gesucht

Ich benutze diese Kopfhörer seit 2016 und bin seitdem sehr zufrieden. Für den Preis sind sie über durchschnittlich gut. Der extra Bass ist angenehm (nicht zu viel) und die Kopfhörer bringen auch kein Rauschen bei einer künstlichen Erhöhung der Lautstärke. Für mich war auch sehr wichtig, dass es keine Kopfhörer sind die sich "festsaugen", ich persönlich bekomme immer Kopfschmerzen davon. Seit diese nicht mehr hergestellt werden, suche ich vergeblich einen Ersatz. Woraus sich auch der einzige Nachteil ableiten lässt: sie sind anfällig für Kabelbruch. Ich brauche nach maximal 1 1/2 Jahren ein neues Paar.

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Diese Bewertung wurde für SHE3010BK Earbuds verfasst

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Diese Bewertung wurde für SHE3010BK Earbuds verfasst

21/10/2019

Nederland

Nederland

Beste oordopjes die ik ooit heb gehad!!

Beste oordopjes die ooit heb gehad. Zitten fijn in je oor, vallen er niet uit (tijdens het sporten) door rubbertje, geluid is supergoed en het wat ik fijn vind is dat ze plat zijn. Ik ben dan ook zwaar teleurgesteld dat ze nergens meer te krijgen zijn. Had ik dit geweten dan had ik een voorraad aangelegd. Oordopjes die ik nu gebruik (ander merk) storen tijdens het muziek luisteren en zijn stukken minder fijn dan deze Philips oordopjes. Hoop dat ze nog weer terug komen, maar ik betwijfel het :(

Vorteile

geluid is goed, blijven goed zitten in je oor ook tijdens het sporten, plat, prijs-kwaliteit is goed, Links en Rechts oordop

Nachteile

Niet meer verkrijgbaar :(

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Diese Bewertung wurde für SHE3010BK Hoofdtelefoon met oordopjes verfasst

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