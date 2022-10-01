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Eingestellt
Satte Bässe, klarer Sound
Der Kopfhörer SHE3200 wurde für optimalen Sitz und Komfort entwickelt und bietet 14,2 mm Treiber und eine Bassöffnung für satte Bässe und klaren Sound. Wählen Sie zwischen 6 lebendigen Farben passend zu Ihrer Apple Watch.
14,2 mm Treiber/offen
Earbud
Hochwertige 14,2 mm Lautsprechertreiber mit Neodymmagnet liefern satte Bässe und klaren Sound.
Das Design basiert auf der natürlichen Form des Ohres für Tragekomfort und perfekten Sitz bei jeder Ohrform.
Das weiche, flexible Zwischenstück, das Gehäuse und Kabel verbindet, schützt die Kabelverbindung vor Beschädigungen, auch wenn es stark beansprucht wird.
4.7
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Reingold
01/10/2022
Deutschland
bessere gibt es nicht mehr SCHADE
Super besser geht nicht leider bekommt man diese nict mehr
Vorteile
alles gut
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE3200BK Kopfhörer verfasst
Datum der Verwendung 2020-10-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Verwendung 2020-10-01
Thilo22
10/10/2017
Deutschland
Bereits zum zweiten Mal zufrieden
Diese Kopfhörer sind für diesen Preis wirklich unschlagbar: ich habe mir nun bereits das zweite Paar gekauft, weil mich das erste so überzeugt hat. Aber warum? Die Kopfhörer sind in der sehr seltenen Form der "Ear-Buds", das heißt, dass sie nicht dieses Gefühl eines verstopften Ohres verursachen. Nach einer Zeit könnte man sogar glatt vergessen, dass man sie im Ohr hat, so leicht sind sie. Und natürlich der Klang, so unglaublich präzise werden die Höhen und vor allem die tiefen, satten Bässe wiedergegeben, es ist wirklich herrlich. Lange habe ich nach Kophörern wie diesen gesucht und habe sie endlich gefunden. Und sollte sich ein Paar mal verabschieden - bis jetzt hält das erste tapfer seit locker 2 Jahren - würde ich mir ohne zu zögern ein drittes bestellen. Empfehlung an jeden!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE3200BK Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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pauledd
20/12/2020
Deutschland
Relativ guter Sound
Von den wenigen Ohrstöpseln die man sich nicht in den Gehörgang quetschen muss die noch übriggeblieben sind ist dieser einer der noch relativ gut und ausgewogen klingt. LEIDER nicht mehr käuflich :( :( Hatte mir als Ersatz die Philips SHE1350/00 gekauft... das geht überhaupt nicht! Grottiger Frequenzgang. Und nun suche ich ewig weiter nach Ersatz für die SHE3200 :(
Vorteile
Muss nicht in den Gehörgang gequetscht werden und Klingt trotzdem gut.
Nachteile
Nicht mehr kaufbar.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE3200BK Kopfhörer verfasst
Datum der Verwendung 2018-12-20
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Verwendung 2018-12-20