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Eingestellt
Satte Bässe, klarer Sound
Der Kopfhörer SHE3205 wurde für optimalen Sitz und Komfort entwickelt und bietet 14,2 mm Treiber und eine Bassöffnung für satte Bässe und klaren Sound. Dank des integrierten Mikrofons können Sie ganz einfach zwischen Musik und Anrufen wechseln. Wählen Sie zwischen 6 lebendigen Farben passend zu Ihrer Apple Watch.
14,2 mm Treiber/offen
Earbud
Hochwertige 14,2 mm Lautsprechertreiber mit Neodymmagnet liefern satte Bässe und klaren Sound.
Dank des integrierten Mikrofons können Sie leicht zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. So können Sie sich immer damit beschäftigen, was Ihnen wichtig ist.
Das Design basiert auf der natürlichen Form des Ohres für Tragekomfort und perfekten Sitz bei jeder Ohrform.
4.6
von 5
11
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
DWBln
14/10/2023
Deutschland
Die besten In Ears, die das ich je hatte
Warmer, kräftiger Bass. Klare Höhen. Nachfolgermodell ist deutlich schlechter.
Vorteile
Voller Klang
Nachteile
Nicht mehr erhältlich
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Diese Bewertung wurde für SHE3205BK In-Ear-Kopfhörer verfasst
Datum der Verwendung 2021-10-14
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Diese Bewertung wurde für SHE3205BK In-Ear-Kopfhörer verfasst
Datum der Verwendung 2021-10-14
Fujisaii
03/10/2019
Danmark
Why have they stopped making these?
They were well fitting and well sounding. I do not understand why they went out of production. Things change so fast nowadays, and not always for the better.
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Diese Bewertung wurde für SHE3205WT In-ear-hovedtelefoner verfasst
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RossA
05/03/2018
United Kingdom
Impressed
I bought these as a stop gap while my usual headphones were being replaced for the second time under warranty. I was amazed to find out that even though these cost a quarter of the price of my usual ones they actually sound way better - so I am keeping them for daily use. I like the simple design, flat cable and clearly marked left and right.
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Diese Bewertung wurde für SHE3205WT In-Ear Headphones verfasst
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