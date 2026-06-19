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Eingestellt
SHE3855SL/00
8,6 mm Treiber/geschlossen
In-Ear
Die Kappen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich – klein, mittel und groß – für einen individuellen und perfekten Sitz.
Dank des integrierten Mikrofons können Sie leicht zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln und sind so immer problemlos verbunden.
Eine qualitativ hochwertige, aufgedampfte Beschichtung im matten Design bietet zusätzlichen Schutz und passt perfekt zum iPhone 6S.
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