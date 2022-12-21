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Eingestellt
SHE4205BK/00
12,2 mm Lautsprecher/offen, Ohrstöpsel
Earbud
Leicht und trotzdem widerstandsfähig. Dieses Kopfhörerkabel wurde für die Verwendung unterwegs entwickelt und verfügt über eine integrierte Zugentlastung für höhere Widerstandfähigkeit und längere Lebensdauer.
Ikonisches Design mit modernen, hochglänzenden Akzenten.
Mit der benutzerfreundlichen Fernbedienung können Sie Titel wiedergeben/anhalten und mit einem einfachen Tastendruck Anrufe beantworten.
3.5
von 5
12
Bewertungen
Pusteblumenstaub
21/12/2022
Deutschland
super Kopfhörer
ie Kopfhörer liegen wunderbar sanft im Ohr, sodass ich auch damit im Liegen hören kann. Der Klang ist gut und auch das Mikrofon gibt einen guten Klang wieder. Die kleine Fernbedienung ist sehr praktisch beim Musik hören, zum Steuern der Lieder. Ich muss somit nicht ständig mein Handy anmachen. Diese Kopfhörer begleiten mich schon eine lange Zeit und ich habe sie schon mehrfach verschenkt.
Vorteile
siehe oben
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE4205WT Kopfhörer mit Mikrofon verfasst
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KenMrshll
04/11/2018
United Kingdom
Best for outdoors
The best that I have ever had, because they do not protrude from your ears , so fit perfectly if wearing a beanie hat. Also, they fit very comfortably, in that you do not have to jam them into your ears and yet they do not come out when walking.
Diese Bewertung wurde für SHE4205BK Headphones with mic verfasst
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JuanB
27/04/2017
España
Magníficos.
Estaba buscando unos auriculares con los que pudiera eschuchar la radio en la cama y poder apoyar la cabeza en la almohada sin que me molestara la presión en la oreja, pues lo he encontrado con este modelo. Incluso a veces me despierto al día siquiente con ellos puestos y sin ninguna molestia. También me van perfectos para hacer footing sin que se muevan. Tienen un sonido muy nítido y unos graves potentes y dulces a la vez.
Diese Bewertung wurde für SHE4205BK Auriculares con micrófono verfasst
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