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Eingestellt
SHE4305BK/00
12,2-mm-Treiber/geschlossen
In-Ear
Ein Beat, der durch den Körper geht – das ist die Art von Bass, die man sich wünscht. Aus den leistungsstarken 12,2-mm-Lautsprechertreibern dröhnt ein enormer Bass – klein, aber oho!
Das ergonomische Design sorgt mit seiner ovalen und angewinkelten Form für angenehmen, natürlichen Tragekomfort. So können Sie ganz bequem stundenlang Musik hören.
Mit der benutzerfreundlichen Fernbedienung können Sie Titel wiedergeben/anhalten und mit einem einfachen Tastendruck Anrufe beantworten.
3.0
von 5
2
Bewertungen
Quentin03
27/10/2018
France
Basses profondes et qualité de son exceptionnelle
Ces écouteurs sont tout simplement géniaux. Une qualité de son exceptionnelle et des basses profondes uniques avec un confort inégalé ainsi qu'une utilisation extrêmement simple. Ces écouteurs ont vraiment tout pour plaire ! Je les recommande très fortement. Félicitations Philips.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE4305BK Casque avec Micro verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE4305BK Casque avec Micro verfasst
moimoi25
24/11/2017
France
package flateur..produit decevant.
rapport qualite prix plus que mediocre. ou sont les basses ?un son metalique est omnipresent .. le fil n est pas plat (comme on peut trouver sur d autres produits similaires).je les ai achete mais le produit restera dans mon tiroir.sur l emballage tout est prometteur : bass plus, 9hz a 23khz ,107 db... etc. sur le produit : une grande frustration !
Diese Bewertung wurde für SHE4305WT Casque avec Micro verfasst
Diese Bewertung wurde für SHE4305WT Casque avec Micro verfasst