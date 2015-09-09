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Eingestellt
SHE8100BS/00
Tiefer und klarer Bass – jederzeit
Die Philips SHE8100 In-Ear-Kopfhörer bieten hochwertige Treiber für wirklich tiefe Bässe sowie ein robustes Aluminiumgehäuse für beste Klangqualität. Ovale Tonröhren sorgen für ergonomischen Komfort.
8,6 mm Treiber/halb geschlossen
In-Ear
Das Gehäuse des Kopfhörers ist aus robustem Aluminium gefertigt, wodurch Vibrationen verhindert werden, was für reinen Sound sorgt. Zusätzlich werden die Kopfhörer von alltäglicher Abnutzung geschützt.
Die intelligente Kabelsicherung hilft Ihnen ganz einfach dabei, die beiden Kopfhörer ordentlich zusammen zu halten, indem Sie sie einfach nach oben gleiten lassen. Kein Ärger mehr mit Kabelgewirr oder Knoten!
Dieser weiche und dennoch robuste und flexible Anschluss zwischen Kopfhörer und Kabel schützt vor Beschädigung durch wiederholtes Biegen.
2.8
von 5
4
Bewertungen
Loppenhorst
09/09/2015
Deutschland
Verifizierter Käufer
Ergonomisch und klingt gut
Sitzt gut in den Ohren und klingt sehr gut. Ist für das Geld sehr wertig verarbeitet und bisher auch stabil.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE8100BK In-Ear-Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE8100BK In-Ear-Kopfhörer verfasst
babblegum12
02/09/2015
Deutschland
Sehr guter Klang, extreme Kabelgeräusche
Wie die Stiftung Warentest schon feststellte, ein sehr guter Klang (kann mit 50-70€ In-Ears mithalten), wie beworben sehr basslastig, aber kein undifferenzierter/matschiger Bass. Die ovalen Tonröhren führen tatsächlich zu einem besserem Halt im Ohr als die normalerweise runden vorzufindenen Tonröhren. Leider haben die Kopfhörer auch extreme Kabelgeräusche, man braucht ohne zu übertreiben nur ein- und auszuatmen und die Eigengeräusche des Kabels übertönen alles...warum setzt Philips keine verdrillten Kabel oder eine Kabelführung hinter den Ohren ein (wie manch anderer Hersteller), die das Problem reduzieren? Schade!
Diese Bewertung wurde für SHE8100SL InEar-Kopfhörer verfasst
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Dustin
03/03/2016
Deutschland
Wunderbare Sound-Qualität, doch schon nach zwei Monaten Gebrauch kaputt.
Ich habe mir diese In-Ear Kopfhörer ,vor 2 Monaten in einem Elektronik-Geschäft in meiner Umgebung gekauft. Ich war über den guten Klang, den diese Kopfhörer boten begeistert. Jedoch gingen sie nun vor kurzem kaputt (der rechte Kopfhörer ist nun viel leiser als der Linke), das bedeutet, dass sie nur 2 Monate hielten, was für mich keine gute Leistung ist.
Diese Bewertung wurde für SHE8100BS In-Ear-Kopfhörer verfasst
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