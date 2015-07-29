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Eingestellt

InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

SHE8105SL/00

4.9

| (7) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Tiefer und klarer Bass – jederzeit

Die Philips SHE8105 In-Ear-Kopfhörer bieten hochwertige Treiber für tiefe Bässe sowie ein robustes Aluminiumgehäuse für beste Klangqualität. Ovale Tonröhren sorgen für ergonomischen Komfort, und dank der integrierten Fernsteuerung können Sie ganz einfach zwischen Musik und Anrufen wechseln.

Alle Vorteile anzeigen

in einem robusten Metallgehäuse

Tiefer und klarer Bass – jederzeit

  • 8,6 mm Treiber/halb geschlossen

  • In-Ear

Robustes Gehäuse aus Aluminium verhindert Vibrationen für klaren Sound

Robustes Gehäuse aus Aluminium verhindert Vibrationen für klaren Sound

Das Gehäuse des Kopfhörers ist aus robustem Aluminium gefertigt, wodurch Vibrationen verhindert werden, was für reinen Sound sorgt. Zusätzlich werden die Kopfhörer von alltäglicher Abnutzung geschützt.

Kabelsicherung hält Ihr Kabel ordentlich zusammen

Kabelsicherung hält Ihr Kabel ordentlich zusammen

Die intelligente Kabelsicherung hilft Ihnen ganz einfach dabei, die beiden Kopfhörer ordentlich zusammen zu halten, indem Sie sie einfach nach oben gleiten lassen. Kein Ärger mehr mit Kabelgewirr oder Knoten!

Haltbarer Flexi-Grip für eine starke Verbindung zwischen Kopfhörer und Kabel

Dieser weiche und dennoch robuste und flexible Anschluss zwischen Kopfhörer und Kabel schützt vor Beschädigung durch wiederholtes Biegen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.9

von 5

7

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

29/07/2015

Deutschland

Deutschland

Super!

Mir gefallen sie super!! Sehr schönes Design und toller Klang zu einem Top Preis! Kann sie aufjedenfall weiter empfehlen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

25/07/2015

Deutschland

Deutschland

Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..

Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

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25/07/2015

Deutschland

Deutschland

Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..

Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio

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