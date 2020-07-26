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Eingestellt

Kopfhörer mit Mikrofon

SHL3075RD/00

4.2
| (6) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.
Fühl den Bass+
Die BASS+-Kopfhörer von Philips erfüllen deine Musik mit beeindruckenden, intensiven Bässen – und das alles in einem eleganten, kompakten Design. Dank der schlanken Form und den satten Bässen eignen sich die Kopfhörer perfekt für alle, die sich Beats mit mehr Bass in handlichem Format wünschen.
Alle Vorteile anzeigen

Fühl den Bass+

  • 32-mm-Treiber/geschlossen

  • On-Ear

  • Weiche Ohrpolster

  • Flach zusammenklappbar

32-mm-Lautsprecher

32-mm-Lautsprecher

BASS+-Kopfhörer verfügen über 32-mm-Treiber und sorgen für voluminösen, kräftigen Bass.

Für eine optimale Passform

Für eine optimale Passform

BASS+ Kopfhörer wurden für die ideale Passform entwickelt. Die drehbaren Ohrmuscheln und der anpassbare Bügel sorgen daher für optimalen Komfort.

Voluminöser, satter Bass, den du fühlen kannst

Voluminöser, satter Bass, den du fühlen kannst

Durch die voluminösen, kräftigen Bässe spürst du den Beat in allen seinen Facetten! Lass dich nicht vom schlanken Design täuschen! Speziell abgestimmte Lautsprecher und Bassöffnungen erzeugen Bässe im Ultraniedrigfrequenzbereich und sorgen so für ein einzigartiges BASS+-Timbre.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

6

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

26/07/2020

België

België

Verifizierter Käufer

Aucun reproche.

Correspond tout à fait à la description technique. Facile d'utilisation. Pas de distorsions lors de l'écoute.

Vorteile

Confortable.

Nachteile

Filaire, mais c'était un choix.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHL3075BK Casque avec Micro verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHL3075BK Casque avec Micro verfasst

23/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Nice sounds very good with smooth nice bass

sounds wonderful so i think other people should buy this item and enjoy it

Diese Bewertung wurde für SHL3075WT Headphones with mic verfasst

Diese Bewertung wurde für SHL3075WT Headphones with mic verfasst

16/04/2020

España

España

Auriculares con bass

Me encanta la calidad de sonido con bass, ya tuve otros auriculares de la marca y no defraudan calidad-precio.

Vorteile

Calidad de sonido incluso en 8d

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Diese Bewertung wurde für SHL3075WT Auriculares con micrófono verfasst

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Diese Bewertung wurde für SHL3075WT Auriculares con micrófono verfasst

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