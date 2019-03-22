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Kopfhörer mit Mikrofon

SHL3265DG/00

4.6

| (7) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Blau
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Rot
Rot
Schwarz
Schwarz
Schwarz und Gold
Schwarz und Gold
Weiß
Weiß

Kräftiger Bass, klare Details

Der SHL3260 ist mit seiner Leistung für anspruchsvolle DJs geeignet. 40 mm Neodym-Treiber bieten dynamische Bässe, während sich die anpassbaren Ohrmuscheln für einfaches Monitoring um 165° drehen lassen. Bei den Kopfhörern, die für eine Leistung von 2000 mW konstruiert wurden, kommt es nicht einmal bei hohen Lautstärken zu Verzerrungen.

Alle Vorteile anzeigen

Kräftiger Bass, klare Details

  • 40 mm Treiber/geschlossen

  • On-Ear

  • Atmungsaktive Ohrpolster

  • Faltsystem für kompakte Aufbewahrung

Weiche Ohrpolster mit 80 mm Durchmesser für längeren Musikgenuss

Weiche Ohrpolster mit 80 mm Durchmesser für längeren Musikgenuss

Weiche Ohrpolster helfen, Druck und Hitze für einen lang anhaltenden Tragekomfort abzuhalten.

1,2 m langes Kabel ideal für den Gebrauch im Freien

1,2 m langes Kabel ideal für den Gebrauch im Freien

Kompaktes, faltbares Design mit zweiseitigen Kopfhörern

Für ein optimales Hörerlebnis unterwegs können die SHL3260 problemlos gefaltet und einfach aufbewahrt werden. Cleveres Design und sorgfältige Auswahl von Komponenten, einschließlich robuster Scharniere, ermöglichen die kinderleichte Handhabung.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.6

von 5

7

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

22/03/2019

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichneter Sound, 5*****

Kopfhörer machen seit Jahren einen hervorragenden Dienst, absolut empfehlenswert

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHL3265BK Headphones with mic verfasst

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18/09/2016

Deutschland

Deutschland

Super-Geniale Kopfhörer

Ich habe die Kopfhörer im Rahmen eines Produkttest erhalten. Die Kopfhörer machen einen sehr wertigen Eindruck, die Verarbeitung und die Materialien sind super. Was mich überrascht hat sind das Mikrofon und die weichen, grossen Ohrmuscheln. Der Kopfhörer läßt sich gut am Bügel und den Ohrmuscheln verstellen sodas er sich jeder Kopfform anpasst. So nun zur Leistung - durch die weichen Ohrmuscheln paßt sich der Kopfhöhrer sehr gut an die Ohren an und schließt damit auch Umgebungsgeräusche aus - die 40 mm Neodym-Lautsprechertreiber hauen einen absolut klaren Sound und einen kräftigen Bass raus, für mich absolut ausreichend und super - auch die 2000mW Eingangsleistung bieten eine super Qualität Als kleines Gadget haben die Kopfhörer an den Ohrmuscheln ein 165° Grad-Mechanismus, wunderbar für Hobby-DJ´s. Das 1,2m lange Kabel , mit Goldklinke, war absolut ausreichend. Fazit Ein super Kopfhörer für daheim, unterwegs und für den Hobby-DJ. Zudem ein super Preis-Leistungsverhältniss.

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Diese Bewertung wurde für SHL3265RD Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

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16/12/2016

España

España

Muy buen producto.

tiene muy buena calidad .y no rompe cuando se le da volumen. Lo recomiendo.

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Diese Bewertung wurde für SHL3265BG Auriculares con micrófono verfasst

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