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Eingestellt
Erhältlich in
Kräftiger Bass, klare Details
Der SHL3260 ist mit seiner Leistung für anspruchsvolle DJs geeignet. 40 mm Neodym-Treiber bieten dynamische Bässe, während sich die anpassbaren Ohrmuscheln für einfaches Monitoring um 165° drehen lassen. Bei den Kopfhörern, die für eine Leistung von 2000 mW konstruiert wurden, kommt es nicht einmal bei hohen Lautstärken zu Verzerrungen.
40 mm Treiber/geschlossen
On-Ear
Atmungsaktive Ohrpolster
Faltsystem für kompakte Aufbewahrung
Hohe Leistungsaufnahme bietet eine hohe Leistung bei jeder Lautstärke oder Quelle. Selbst bei hohen Lautstärken oder hoher Audioeingangsleistung ist die Musik klar und verzerrungsfrei.
40 mm Neodym-Lautsprechertreiber für hervorragend klaren Sound mit kräftigem Bass.
4.6
von 5
7
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Dvs89
22/03/2019
Deutschland
Ausgezeichneter Sound, 5*****
Kopfhörer machen seit Jahren einen hervorragenden Dienst, absolut empfehlenswert
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Diese Bewertung wurde für SHL3265BK Headphones with mic verfasst
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ChristophNBG
18/09/2016
Deutschland
Super-Geniale Kopfhörer
Ich habe die Kopfhörer im Rahmen eines Produkttest erhalten. Die Kopfhörer machen einen sehr wertigen Eindruck, die Verarbeitung und die Materialien sind super. Was mich überrascht hat sind das Mikrofon und die weichen, grossen Ohrmuscheln. Der Kopfhörer läßt sich gut am Bügel und den Ohrmuscheln verstellen sodas er sich jeder Kopfform anpasst. So nun zur Leistung - durch die weichen Ohrmuscheln paßt sich der Kopfhöhrer sehr gut an die Ohren an und schließt damit auch Umgebungsgeräusche aus - die 40 mm Neodym-Lautsprechertreiber hauen einen absolut klaren Sound und einen kräftigen Bass raus, für mich absolut ausreichend und super - auch die 2000mW Eingangsleistung bieten eine super Qualität Als kleines Gadget haben die Kopfhörer an den Ohrmuscheln ein 165° Grad-Mechanismus, wunderbar für Hobby-DJ´s. Das 1,2m lange Kabel , mit Goldklinke, war absolut ausreichend. Fazit Ein super Kopfhörer für daheim, unterwegs und für den Hobby-DJ. Zudem ein super Preis-Leistungsverhältniss.
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Diese Bewertung wurde für SHL3265RD Kopfhörer mit Mikrofon verfasst
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juanima
16/12/2016
España
Muy buen producto.
tiene muy buena calidad .y no rompe cuando se le da volumen. Lo recomiendo.
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Diese Bewertung wurde für SHL3265BG Auriculares con micrófono verfasst
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