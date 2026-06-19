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  • Ultraleicht. Großartiger Klang.
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Eingestellt

Kopfhörer mit Mikrofon

SHL4405BK/00

Ultraleicht. Großartiger Klang.
Unglaublich leicht, unglaublich leistungsstark: Die Philips Flite Ultrlite-Kopfhörer mit ihrem schlanken und optimierten Design wurden entwickelt, um in Bewegung zu bleiben. Klarer Sound und flach zusammenklappbar – ideal für einfachen Tragekomfort.
Alle Vorteile anzeigen

Der Schwerkraft trotzende Kopfhörer

Ultraleicht. Großartiger Klang.

  • 32-mm-Treiber/geschlossen

  • On-Ear

  • Weiche Ohrpolster

  • Flach zusammenklappbar

Leistungsstarke 32-mm-Lautsprechertreiber für klaren Sound

Leistungsstarke 32-mm-Lautsprechertreiber für klaren Sound

Leistungsstarke 32 mm angewinkelte Treiber bieten kristallklaren Sound und tiefe, satte Bässe.

Fernbedienung für Anrufe mit Freisprechfunktion und Musik

Fernbedienung für Anrufe mit Freisprechfunktion und Musik

Mit der benutzerfreundlichen Fernbedienung können Sie Titel wiedergeben/anhalten und mit einem einfachen Tastendruck Anrufe beantworten.

Weiche Ohrpolster für dauerhaften Tragekomfort

Weiche Ohrpolster für dauerhaften Tragekomfort

Die weichen Ohrpolster und angewinkelten Treiber sind ideal für dauerhaften Tragekomfort.

Technische Daten

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