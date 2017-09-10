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Eingestellt
32-mm-Treiber/geschlossen
Over-Ear
Weiche Ohrpolster
Faltsystem für kompakte Aufbewahrung
Flach und kompakt faltbar für einfachen Transport.
Leistungsstarke 32 mm angewinkelte Treiber bieten kristallklaren Sound und tiefe, satte Bässe.
Ein flaches Kabel verhindert Kabelsalat bei Ihren Kopfhörern, während die Zugentlastung für zusätzliche Widerstandfähigkeit sorgt.
5.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Sandy86
10/09/2017
Deutschland
Absolut empfehlenswert
"Gleichzeitig leicht und unerwartet kraftvoll" - so schafft es Philips mit den neuen Aerolite Overhead Kopfhörern zwei gegensätzliche Qualitäten miteinander zu vereinen. Mit einem schlanken Metallic-Design, dem federleichten Gewicht und tiefen, kräftigen Bässen sind sie genau die richtigen Begleiter für unterwegs. Dank der schmalen Silhouette eigenen sich die Aerolite perfekt für die alltägliche Benutzung. Die weichen, ergonomisch geformten Ohrpolster sorgen für dauerhaften Tragekomfort und lassen sich dank des Faltmechanismus schnell in jeder Tasche verstauen. Ein flaches Kabel verhindert Knoten, sodass sie jederzeit einsatzbereit sind. Leistungsstarke 32mm Lautsprechertreiber bieten einen klaren Sound und satten Bass. Mein Fazit: Hörgenuss vom Allerfeinsten zu einem top Preis. Tolle Qualität und sehr weich und angenehm zu tragen. Sie machen meine Wege, Spaziergänge und Einkäufe oder das Warten bei Arzt so viel angenehmer. Bei diesem Klang vergisst man schnell mal alles um sich herum.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Flite SHL4600BK Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Lvcyfer
12/06/2023
France
Un excellent casque à petit prix !
Ce casque est tout simplement génial, il est très léger et peut être porté toute la journée sans qu'il nous gêne grâce à la forme de ses coussinets. La qualité du son est également au rendez-vous, je ne peut que le recommander !
Vorteile
Design épuré, pliable, léger et très ergonomique
Nachteile
filaire
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Flite SHL4600WT Casque verfasst
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