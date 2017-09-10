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  • Ultraleicht. Großartiger Klang.
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Eingestellt

FliteKopfhörer

SHL4600BK/00

5
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Ultraleicht. Großartiger Klang.
Philips Flite Aerolite-Kopfhörer vereinen sportliche Standfestigkeit mit sauberer, moderner Linienführung und ultraschlankem Design und perfektionieren so die Kunst der Schlichtheit. Sie sind für glasklaren Klang und eine einfache, alltägliche Verwendung entwickelt und können, wenn nötig, auch kompakt oder flach zusammengeklappt werden.
Alle Vorteile anzeigen

Der Schwerkraft trotzende Kopfhörer

Ultraleicht. Großartiger Klang.

  • 32-mm-Treiber/geschlossen

  • Over-Ear

  • Weiche Ohrpolster

  • Faltsystem für kompakte Aufbewahrung

Flach und kompakt faltbar für einfachen Transport

Flach und kompakt faltbar für einfachen Transport

Flach und kompakt faltbar für einfachen Transport.

Leistungsstarke 32-mm-Lautsprechertreiber für klaren Sound

Leistungsstarke 32-mm-Lautsprechertreiber für klaren Sound

Leistungsstarke 32 mm angewinkelte Treiber bieten kristallklaren Sound und tiefe, satte Bässe.

Genießen Sie Musik ohne Kabelsalat mit einem flachen Kabeldesign

Genießen Sie Musik ohne Kabelsalat mit einem flachen Kabeldesign

Ein flaches Kabel verhindert Kabelsalat bei Ihren Kopfhörern, während die Zugentlastung für zusätzliche Widerstandfähigkeit sorgt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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5.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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3
2
1

10/09/2017

Deutschland

Deutschland

Absolut empfehlenswert

"Gleichzeitig leicht und unerwartet kraftvoll" - so schafft es Philips mit den neuen Aerolite Overhead Kopfhörern zwei gegensätzliche Qualitäten miteinander zu vereinen. Mit einem schlanken Metallic-Design, dem federleichten Gewicht und tiefen, kräftigen Bässen sind sie genau die richtigen Begleiter für unterwegs. Dank der schmalen Silhouette eigenen sich die Aerolite perfekt für die alltägliche Benutzung. Die weichen, ergonomisch geformten Ohrpolster sorgen für dauerhaften Tragekomfort und lassen sich dank des Faltmechanismus schnell in jeder Tasche verstauen. Ein flaches Kabel verhindert Knoten, sodass sie jederzeit einsatzbereit sind. Leistungsstarke 32mm Lautsprechertreiber bieten einen klaren Sound und satten Bass. Mein Fazit: Hörgenuss vom Allerfeinsten zu einem top Preis. Tolle Qualität und sehr weich und angenehm zu tragen. Sie machen meine Wege, Spaziergänge und Einkäufe oder das Warten bei Arzt so viel angenehmer. Bei diesem Klang vergisst man schnell mal alles um sich herum.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Flite SHL4600BK Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Flite SHL4600BK Kopfhörer verfasst

12/06/2023

France

France

Un excellent casque à petit prix !

Ce casque est tout simplement génial, il est très léger et peut être porté toute la journée sans qu'il nous gêne grâce à la forme de ses coussinets. La qualité du son est également au rendez-vous, je ne peut que le recommander !

Vorteile

Design épuré, pliable, léger et très ergonomique

Nachteile

filaire

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Flite SHL4600WT Casque verfasst

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Diese Bewertung wurde für Flite SHL4600WT Casque verfasst

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