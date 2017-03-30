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Eingestellt

Kabelgebundene Audio-Kopfhörer

SHP2000/10

4.3

| (23) Bewertungen | 84% empfehlen dieses Produkt.

Extrem komfortabel und komplett anpassbar

Extra große, leichte Kopfhörer mit komplett anpassbarem Bügel und Ohrmuscheln für hervorragenden Sitz und komfortables Musikhören

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Für Musik, PC und Fernseher

Extrem komfortabel und komplett anpassbar

  • 40 mm Treiber/offen

  • Over-Ear

Das 2 m lange Kabel ermöglicht den Transport des Geräts

Die ideale Länge des Kabels erhöht Ihre Bewegungsfreiheit, da es den Transport des Wiedergabegeräts ermöglicht.

Selbstregulierender Bügel und anpassbare Ohrmuscheln für perfekten Sitz

Extra große Ohrmuscheln für optimale Geräuschisolation

Technische Daten

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Bewertungen

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4.3

von 5

23

Bewertungen

84%

empfehlen dieses Produkt.

1

30/03/2017

België

België

Excellent rapport qualité prix

Simple et solide, cable long très pratique, Excellent son et très comfortable

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP2000 Casques audio filaires verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP2000 Casques audio filaires verfasst

08/03/2022

France

France

le casque que je possede depuis pas mal d'années

pour un casque que je possède depuis pas mal d'années (4) déjà notamment pour une utilisation de type arrangement/mixage audio je dois, ma foi, avouer que cette camelote su tenir le coup jusqu'au jour d'aujourd'hui ! je ne regrette aucunement mon investissement d'un montant équivaut à 25€ je peux vous garantir son efficacité dans le registre de ses capacités citées ! bien à vous -Pierre

Diese Bewertung wurde für SHP2000 Stereo Headphones verfasst

Diese Bewertung wurde für SHP2000 Stereo Headphones verfasst

19/02/2020

Nederland

Nederland

shp2000

vele jaren plezier van/ nog steeds ( hoofd steun aansluiting en audiojack regelmatig gesloopt ( ducktape& hersolderen van jack en weer verder) geen negatiefs over het geluid wel over het plastick hoofdsteun ( ik plet ze in mn jaszak of erbovenop zittent gaat ie toch al ruim 7 jaar mee

Vorteile

audio bereik lage en hoge tonen

Nachteile

plastick parts / externe windruis

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP2000 Audiohoofdtelefoons met snoer verfasst

Datum der Verwendung 2018-02-19

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP2000 Audiohoofdtelefoons met snoer verfasst

Datum der Verwendung 2018-02-19

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