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Eingestellt
Extrem komfortabel und komplett anpassbar
Extra große, leichte Kopfhörer mit komplett anpassbarem Bügel und Ohrmuscheln für hervorragenden Sitz und komfortables Musikhören
40 mm Treiber/offen
Over-Ear
Die ideale Länge des Kabels erhöht Ihre Bewegungsfreiheit, da es den Transport des Wiedergabegeräts ermöglicht.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.3
von 5
23
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
jojo1111
30/03/2017
België
Excellent rapport qualité prix
Simple et solide, cable long très pratique, Excellent son et très comfortable
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP2000 Casques audio filaires verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP2000 Casques audio filaires verfasst
apomer
08/03/2022
France
le casque que je possede depuis pas mal d'années
pour un casque que je possède depuis pas mal d'années (4) déjà notamment pour une utilisation de type arrangement/mixage audio je dois, ma foi, avouer que cette camelote su tenir le coup jusqu'au jour d'aujourd'hui ! je ne regrette aucunement mon investissement d'un montant équivaut à 25€ je peux vous garantir son efficacité dans le registre de ses capacités citées ! bien à vous -Pierre
Diese Bewertung wurde für SHP2000 Stereo Headphones verfasst
Diese Bewertung wurde für SHP2000 Stereo Headphones verfasst
richardeverywhere
19/02/2020
Nederland
shp2000
vele jaren plezier van/ nog steeds ( hoofd steun aansluiting en audiojack regelmatig gesloopt ( ducktape& hersolderen van jack en weer verder) geen negatiefs over het geluid wel over het plastick hoofdsteun ( ik plet ze in mn jaszak of erbovenop zittent gaat ie toch al ruim 7 jaar mee
Vorteile
audio bereik lage en hoge tonen
Nachteile
plastick parts / externe windruis
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP2000 Audiohoofdtelefoons met snoer verfasst
Datum der Verwendung 2018-02-19
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP2000 Audiohoofdtelefoons met snoer verfasst
Datum der Verwendung 2018-02-19