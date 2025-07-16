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  • Hervorragender Sound beim Fernsehen
  • Hervorragender Sound beim Fernsehen
  • Hervorragender Sound beim Fernsehen
  • Hervorragender Sound beim Fernsehen
  • Hervorragender Sound beim Fernsehen
  • Hervorragender Sound beim Fernsehen
  • Hervorragender Sound beim Fernsehen
  • Hervorragender Sound beim Fernsehen
  • Hervorragender Sound beim Fernsehen
  • Hervorragender Sound beim Fernsehen
  • Hervorragender Sound beim Fernsehen
  • Hervorragender Sound beim Fernsehen
  • Hervorragender Sound beim Fernsehen
  • Hervorragender Sound beim Fernsehen

Kabelgebundener Indoor-Kopfhörer für Fernseher

SHP2500/10

3.3
| (41) Bewertungen
Hervorragender Sound beim Fernsehen
Dieser Kopfhörer für Hi-Fi- und TV-Genuss verfügt über einen akustischen Reflektor für verbesserte Bassleistung.
Alle Vorteile anzeigen

Hervorragender Sound beim Fernsehen

  • Home TV-Musik

  • Dauerhaft hoher Tragekomfort

  • Integrierte Lautstärkeregelung

Selbstregulierender Bügel und anpassbare Ohrmuscheln für perfekten Sitz

Extra große Ohrmuscheln für ausgezeichnete Geräuschisolation

Extra langes Kabel (6 m) ermöglicht Fernsehen aus größerer Distanz

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.3

von 5

41

Bewertungen

16/07/2025

United Kingdom

United Kingdom

Very Great

I like it!, but im not buyed to Philips Store Im from Lithuania

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP2500 TV headphones verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP2500 TV headphones verfasst

30/04/2023

United Kingdom

United Kingdom

Light and comfortable

I am a pilot so must wear a headset for long periods while flying. These headphones are much more comfortable than my $250 pilot headset. The foam ear pads are soft, and do a good job of sealing in the sound. I also enjoy the light weight, but I wish the volume was a bit higher (I may be able to improve that with a headphone amp?).

Vorteile

Light weight, soft pads, long connection cord

Nachteile

lower volume than anticipated

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP2500 Indoor Corded TV Headphone verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP2500 Indoor Corded TV Headphone verfasst

17/09/2021

España

España

RECOMENDABLE

Muy buena relación calidad precio. Muy buen sonido.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP2500 Auriculares para TV verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP2500 Auriculares para TV verfasst

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  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
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Haftungsausschlüsse

  1. Für eine optimale und lautere Klangqualität wird empfohlen, beim Anschließen von Kopfhörern die Anschlüsse an der Vorderseite des Computers zu verwenden.