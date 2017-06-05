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Eingestellt
Genießen Sie grenzenlose Freiheit
Erreichen Sie mit den federleichten Actionfit SHQ1305 Kopfhörern neue persönliche Bestleistungen. Diese robusten Kopfhörer sind schweiß- und regenbeständig und sorgen dank leistungsstarker Treiber und einer Stabilitätsverriegelung in C-Form für kräftige Bässe und optimalen Sitz.
8,6 mm Treiber/offen
Ohrstöpsel
Mit einem Gewicht von nur 5,7 g, sind diese ActionFit Sportkopfhörer so leicht und bequem, dass Sie sie gar nicht bemerken. Perfekt, um Sie für die letzten harten Kilometer zu motivieren.
Im Lieferumfang des ActionFit Ohrhörer ist ein Kabel-Clip enthalten, damit Sie bei Ihren Höchstleistungen nicht durch Kabel gestört werden.
4.3
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
polmartin14
05/06/2017
España
Verifizierter Käufer
Fidelidad y buen sonido
Adquirí hace unos meses este par de audífonos in ear, y me suenan fantástico. Graves y agudos equilibrados. En mi casa tengo otro par pero tipo DJ de Philips también. Lo máximo.
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stefan1882
06/07/2016
Deutschland
Leistung gut, Aber nicht ausgezeichnet
Die Akustik und auch die Passform ist sehr gut, jedoch lösen sich inzwischen regelmäßig die Gummiaufsätze vom Kopfhörer, so dass mir mehrfach schon einer im Ohr stecken geblieben oder runtergefallen ist. Nach einem Lauf gestern und dem Abnehmen der Kopfhörer ist ein Aufsatz ganz verschwunden.
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Cour
07/06/2015
France
Tester pendant les runningdays 2015
J ai testé ce casque pendant les runningdays. Le son est bon. Il ne bouge pas et on ne le sens presque pas. Idéale pour les porteurs de lunette.
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Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ1305WS Sports headphones with mic verfasst
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