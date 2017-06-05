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ActionFitSportkopfhörer mit Mikrofon

SHQ1305WS/00

4.3

| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Genießen Sie grenzenlose Freiheit

Erreichen Sie mit den federleichten Actionfit SHQ1305 Kopfhörern neue persönliche Bestleistungen. Diese robusten Kopfhörer sind schweiß- und regenbeständig und sorgen dank leistungsstarker Treiber und einer Stabilitätsverriegelung in C-Form für kräftige Bässe und optimalen Sitz.

Alle Vorteile anzeigen

Sicherer Sitz und extrem leicht

Genießen Sie grenzenlose Freiheit

  • 8,6 mm Treiber/offen

  • Ohrstöpsel

3 Ohrstöpselgrößen für eine optimale Passform

3 Ohrstöpselgrößen für eine optimale Passform

Besonders leichtes Design mit 5,7 g für ultimativen Komfort*

Besonders leichtes Design mit 5,7 g für ultimativen Komfort*

Mit einem Gewicht von nur 5,7 g, sind diese ActionFit Sportkopfhörer so leicht und bequem, dass Sie sie gar nicht bemerken. Perfekt, um Sie für die letzten harten Kilometer zu motivieren.

Kabel-Clip im Lieferumfang enthalten, für ein Training ohne Kabelsalat

Kabel-Clip im Lieferumfang enthalten, für ein Training ohne Kabelsalat

Im Lieferumfang des ActionFit Ohrhörer ist ein Kabel-Clip enthalten, damit Sie bei Ihren Höchstleistungen nicht durch Kabel gestört werden.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
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05/06/2017

España

España

Verifizierter Käufer

Fidelidad y buen sonido

Adquirí hace unos meses este par de audífonos in ear, y me suenan fantástico. Graves y agudos equilibrados. En mi casa tengo otro par pero tipo DJ de Philips también. Lo máximo.

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Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ1305WS Auriculares deportivos con micrófono verfasst

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06/07/2016

Deutschland

Deutschland

Leistung gut, Aber nicht ausgezeichnet

Die Akustik und auch die Passform ist sehr gut, jedoch lösen sich inzwischen regelmäßig die Gummiaufsätze vom Kopfhörer, so dass mir mehrfach schon einer im Ohr stecken geblieben oder runtergefallen ist. Nach einem Lauf gestern und dem Abnehmen der Kopfhörer ist ein Aufsatz ganz verschwunden.

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07/06/2015

France

France

Tester pendant les runningdays 2015

J ai testé ce casque pendant les runningdays. Le son est bon. Il ne bouge pas et on ne le sens presque pas. Idéale pour les porteurs de lunette.

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Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ1305WS Sports headphones with mic verfasst

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