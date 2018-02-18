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Eingestellt
SHQ1400CL/00
Optimal für den Außenbereich
Maschinenwaschbar
Schweiß- und wasserfest
Earbud
Passen Sie den Sitz an. Wählen Sie zwischen Ohrbügeln, Ohrflossen oder Ohrstöpseln, damit Ihre Kopfhörer fest sitzen, während Sie in Bewegung bleiben.
Genießen Sie hochwertigen Sound, der Sie nicht von der Außenwelt abschottet. Dank des offenen Akustikdesigns nehmen Sie Umgebungsgeräusche weiter wahr, damit Sie sicher im Freien trainieren können.
Besonders robust und stabil. Das Kevlar-verstärkte Kabel ist reißfest und bruchsicher und hält auch extremen Trainings stand.
2.3
von 5
8
Bewertungen
Zorgenor
18/02/2018
Suisse
Excellent son et ergonomique
J'ai acheté ces écouteurs par hasard, et je n'en suis pas déçu, la qualité Philipps au juste prix. Je cours environ 25 km par semaine, par tout les temps, y compris l'hiver, et les 2 embouts me permettent d'ajuster les écouteurs en fonction du fait que je porte une casquette ou un bonnet. Je trouve le son suffisamment bon avec un bon niveau de performance sur les aigus et les basses. Le fil est assez long et résiste bien aux intempéries. Ne manque plus qu'une version bluetooth.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ1400CL Casque Sport verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ1400CL Casque Sport verfasst
Mogger
28/02/2020
Deutschland
Leichter Sportkopfhöhrer mit einem Nachteil...
Der Kopfhöhrer ist super, auch wenn die "drei Tragevarianten" sich auf eine einzige reduzieren lassen. Mit den mittleren Stöpseln passt das Produkt ideal, ruckelt nicht und macht super Musik. Gleichzeitig bleiben die Umgebungsgeräusche hörbar, so dass man nicht beim Joggen überfahren wird... Ein kleiner Wehrmutstropfen ist, dass man (wie bei allen Philips Kopfhörern) die Ohrstöpsel nicht nachkaufen kann. Ich habe einen beim rausziehen aus der Tasche verloren und kann daher den Kopfhörer jetzt nicht mehr nutzen. Hier könnte im Sinne der Nachhaltigkeit nachgebessert werden.
Vorteile
leicht, guter Klang, passgenau
Nachteile
Ohrstöpsel können nicht nachgekauft werden
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer verfasst
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MBDA
12/03/2018
France
Efficace et pratique
Écouteurs pratique pour faire du sport, 3 embouts en caoutchouc différents. Le son n’est pas exceptionnel mais largement satisfesant. Bon rapport qualité prix.
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ1400CL Casque Sport verfasst
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