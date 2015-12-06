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Eingestellt

ActionFitSportkopfhörer

SHQ2300LF/00

4

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Limone & Weiß
Limone & Weiß
Pink
Pink

Genießen Sie grenzenlose Freiheit

Dank des einzigartigen Stabilisierungsrings sitzen Ihre ActionFit SHQ2300 Kopfhörer immer sicher in Ihren Ohren, egal was Sie tun. Konzentrieren Sie sich einfach auf Ihr Training, statt sich Sorgen darüber zu machen, dass die Kopfhörer herausfallen könnten.

Alle Vorteile anzeigen

Sicherer Sitz und leicht

Genießen Sie grenzenlose Freiheit

  • 8,6 mm Treiber/geschlossen

  • In-Ear

3 Ohrstöpselgrößen für eine optimale Passform

3 Ohrstöpselgrößen für eine optimale Passform

Besonders leichtes Design mit 4,3 g für ultimativen Komfort*

Besonders leichtes Design mit 4,3 g für ultimativen Komfort*

Mit einem Gewicht von nur 4,3 g sind diese ActionFit Sportohrhörer so leicht und bequem, dass Sie sie gar nicht bemerken. Perfekt, um Sie für die letzten harten Kilometer zu motivieren.

Kabel-Clip im Lieferumfang enthalten, für ein Training ohne Kabelsalat

Kabel-Clip im Lieferumfang enthalten, für ein Training ohne Kabelsalat

Im Lieferumfang des ActionFit Ohrhörer ist ein Kabel-Clip enthalten, damit Sie bei Ihren Höchstleistungen nicht durch Kabel gestört werden.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
2
1

06/12/2015

Suisse

Suisse

Fitnesstauglichkeit

Das Preisleitungsverhältnis stimmt mehr als nur. Bei allen Kopfhörern musste ich erst lange entwirren, diese kann ich in die Tasche knüllen und sie ganz leicht entwirren. Auch rutschen die meisten Ohrhörer nach einer gewissen Zeit raus, nicht so diese. Kann sie nur empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer verfasst

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Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer verfasst

01/01/2020

Italia

Italia

Cuffie resistenti e di qualità; disponibilità?

Cuffie resistenti e di buona qualità audio ma dopo due anni di utilizzo, il rinforzo di gomma cede; ho dovuto fare un nodo al cavo per evitare che si staccasse dal diffusore. Mi chiedo come mai nonostante siano le più resistenti su mercato, non siano disponibili sul sito ufficiale Philips e bisogna affidarsi alle scorte di magazzino dei venditori?

Vorteile

Resistenza e qualità audio uniche nel mercato.

Nachteile

Non sono in produzione (?)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ2300LF Sports headphones verfasst

Datum der Verwendung 2018-01-01

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ2300LF Sports headphones verfasst

Datum der Verwendung 2018-01-01

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