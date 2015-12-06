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Eingestellt
Erhältlich in
Genießen Sie grenzenlose Freiheit
Dank des einzigartigen Stabilisierungsrings sitzen Ihre ActionFit SHQ2300 Kopfhörer immer sicher in Ihren Ohren, egal was Sie tun. Konzentrieren Sie sich einfach auf Ihr Training, statt sich Sorgen darüber zu machen, dass die Kopfhörer herausfallen könnten.
8,6 mm Treiber/geschlossen
In-Ear
Mit einem Gewicht von nur 4,3 g sind diese ActionFit Sportohrhörer so leicht und bequem, dass Sie sie gar nicht bemerken. Perfekt, um Sie für die letzten harten Kilometer zu motivieren.
Im Lieferumfang des ActionFit Ohrhörer ist ein Kabel-Clip enthalten, damit Sie bei Ihren Höchstleistungen nicht durch Kabel gestört werden.
4.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
SportFit
06/12/2015
Suisse
Fitnesstauglichkeit
Das Preisleitungsverhältnis stimmt mehr als nur. Bei allen Kopfhörern musste ich erst lange entwirren, diese kann ich in die Tasche knüllen und sie ganz leicht entwirren. Auch rutschen die meisten Ohrhörer nach einer gewissen Zeit raus, nicht so diese. Kann sie nur empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer verfasst
01/01/2020
Italia
Cuffie resistenti e di qualità; disponibilità?
Cuffie resistenti e di buona qualità audio ma dopo due anni di utilizzo, il rinforzo di gomma cede; ho dovuto fare un nodo al cavo per evitare che si staccasse dal diffusore. Mi chiedo come mai nonostante siano le più resistenti su mercato, non siano disponibili sul sito ufficiale Philips e bisogna affidarsi alle scorte di magazzino dei venditori?
Vorteile
Resistenza e qualità audio uniche nel mercato.
Nachteile
Non sono in produzione (?)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ2300LF Sports headphones verfasst
Datum der Verwendung 2018-01-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Verwendung 2018-01-01