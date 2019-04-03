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ActionFitSportkopfhörer

SHQ2400CL/00

3

| (2) Bewertungen

DEFINIEREN SIE IHRE GRENZEN NEU

Die Philips Actionfit DigDeep-Sportkopfhörer sitzen fest in Ihren Ohren, sodass Sie sich weiterhin voll und ganz auf Ihr Training konzentrieren können. Mit ihrem einzigartigen Stabilisierungsring für einen sicheren Sitz können Sie Ihre Musik ohne Unterbrechung genießen und gleichzeitig motiviert bei der Sache bleiben.

Alle Vorteile anzeigen

InEar-Sportkopfhörer

DEFINIEREN SIE IHRE GRENZEN NEU

  • Optimal für den Innenbereich

  • Schweiß- und wasserfest

  • InEar

Optimale Soundleistung für mehr Leistung

Optimale Soundleistung für mehr Leistung

8,6mm Treiber sorgen für eine optimale Soundleistung, damit Sie Bestleistungen erbringen können.

Stabilisierungsring für einen sicheren Sitz im Ohr

Stabilisierungsring für einen sicheren Sitz im Ohr

Keine Signalverluste – dank des gummierten Stabilisierungsrings sitzen die Kopfhörer fest auf Ihren Ohren.

Kabel-Clip im Lieferumfang enthalten, für ein Training ohne Kabelsalat

Kabel-Clip im Lieferumfang enthalten, für ein Training ohne Kabelsalat

Ein Kabel-Clip vermeidet Kabelsalat, damit Sie Höchstleistungen erbringen können.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.0

von 5

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Bewertungen

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3
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03/04/2019

Deutschland

Deutschland

Über 4500 km Trail begleitet

unkomplizierte Handhabung - Sound OK - Wetterfest in allen Lagen und körperlichen Zuständen, (außer Schwimmen und Tauchen oder Rudern) ausprobiert. Dank an die Ingenieure und die Entwicklung sowie Produktionskette für das unvergesslich begleitende Lauferlebnis. Weiter so !!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHQ2400CL Sportkopfhörer verfasst

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Diese Bewertung wurde für SHQ2400CL Sportkopfhörer verfasst

17/03/2019

Deutschland

Deutschland

Leider mangelnde Verarbeitungsqualität

Der Sound der Kopfhörer ist sehr gut, umso ärgerlicher ist es, dass die sonstige Material- & Verarbeitungsqualität sehr schlecht ist. Man hat das Gefühl, dass sehr viele Sollbruchstellen eingebaut wurden, welche sich häufig schon nach wenigen Monaten deutlich bemerkbar machen. Insgesamt eher enttäuscht, denn für den Preis habe ich mir Besseres erhofft.

Diese Bewertung wurde für SHQ2400CL Sportkopfhörer verfasst

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