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Eingestellt
SHQ3405BL/00
Optimal für den Innenbereich
Schweiß- und wasserfest
InEar-Ohrbügel
Im Lieferumfang sind 3 Ohrstöpsel in verschiedenen Größen enthalten, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
Mit dem patentierten, verstellbaren Ohrbügel gewährleisten ActionFit Kopfhörer einen bequemen Sitz, der sowohl sicher als auch komfortabel ist. Legen Sie die Kopfhörer einfach um die Ohren, und schieben Sie den verstellbaren Bügel nach oben oder unten, sodass er genau an Ihr Ohr angepasst ist. Jetzt sind Sie für jedes Fitnesstraining oder Gelände bereit – Ihre Kopfhörer bleiben immer da, wo sie sein sollen.
Ihre ActionFit Kopfhörer sind besonders robust und stabil. Das Kevlar-verstärkte Kabel ist extrem reißfest und bruchsicher und hält auch extremen Umgebungen (und Trainings) stand.
1.0
von 5
4
Bewertungen
martin678
21/03/2018
France
mauvais produit
le son est très mauvais. Le confort dépend surement de l'anatomie de chacun mais en ce qui me concerne, ce produit est inconfortable. Très mauvais rapport qualité prix, pour un produit simplement de mauvaise qualité à tout point de vue.
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro verfasst
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro verfasst
walessa83
14/10/2017
France
Problème qualité du son
Très déçu par ce produit acheté il y a une semaine à la FNAC (Paris). J'ai demandé la reprise du produit par le SAV FNAC qui m'a dit qu'il fallait revenir vers le SAV Philips car l'appareil fonctionne même si la qualité du son est catastrophique. Du coup je ne sais plus comment faire pour me faire rembourser
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro verfasst
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro verfasst
Peperr
12/11/2016
España
Verifizierter Käufer
Este producto posee pésimas caracteristicas
Pésima calidad. Malas prestaciones. Muy poco ergonomico.
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono verfasst
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono verfasst