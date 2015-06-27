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Eingestellt
SHQ7300OR/00
Entwickelt für Sport und Musik
Die Mikrotreiber des Philips SHQ7300 Sportkopfhörers bieten solide Bässe und ausgeglichenen Sound sowie In-Ear-Sicherheitshalterungen für sicheren Sitz. Dank NFC-Kopplung auf Knopfdruck und IPX2-Feuchtigkeitsbeständigkeit ist dies der ultimative Kopfhörer für musikliebende Sportskanonen.
6 mm Treiber/geschlossen
In-Ear
Dank einfacher NFC-Kopplung können Sie Ihre Bluetooth-Kopfhörer mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät verbinden – mit nur einem Tastendruck.
3.2
von 5
25
Bewertungen
Roger
27/06/2015
Suisse
endlich Kabelfrei
Einfache Handhabung, guter Sitz im Ohr auch beim Sport
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Mara11
31/05/2015
Deutschland
In-Ear-Kopfhörer mit gutem Sitz
Die In-Ear-Kopfhörer zeigen eine gute sichere Passform, sowohl beim Joggen als auch Fahrrad fahren. Dies wird durch einen zusätzlichen Bügel gewährleistet, der auch bei Erschütterung den Knopf an Ort und Stelle hält. Durch den guten Sitz und die hervorragende Soundqualität der Kopfhörer eignen sie sich auch außerhalb des Sports als zuverlässiger Begleiter. Vor allem die lange Laufzeit ermöglicht eine sorglose Benutzung. Vom Design her wirkt das grün der Kopfhörer sehr sportlich. Das Kabel kann aber auch gut unter den Haaren langlaufen. Die Kopplung mit iPhone klappt problemlos und hat eine gute Reichweite.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Lenny7
31/05/2015
Deutschland
Perfekt für Sport und Alltag
Die Kopfhörer sind jetzt seit 4 Wochen mein täglicher Begleiter! Ob zum Sport oder einfach auf dem Weg zur Uni überzeugen die Kopfhörer durch ihre Kompaktheit und die dafür sehr gute Klangqualität. Ohne lästiges Kabel sind die Kopfhörer schnell in der Tasche verstaut und umgekehrt genauso einfach und schnell mit dem Handy gekoppelt. Einziges Manko ist die für In-Ear Kopfhörer große Größe. Der Bauraum musste wohl für Akku und Bluetooth Sender/Empfänger etwas größer Ausfallen. Dazu muss man sagen das der Akku auch bei Regelmäßiger Nutzung mehrere Tage durchhält, sodass ich nur selten zur Steckdose wandern muss. Zusammenfassend kann ich die Kopfhörer echt weiterempfehlen für alle die die nicht nur für die Nutzung beim Sport sonder auch für den Alltag Leistungsfähige Kopfhörer suchen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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