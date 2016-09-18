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Eingestellt
SHQ8300WS/00
Kabellose Freiheit. Ultimative Leistung.
Die kabellosen Philips Actionfit Ohrhörer SHQ8300 sorgen für kräftige Bässe in einem schweiß- und regenbeständigen, komfortablen Design und eignen sich somit perfekt für die Verwendung beim Sport. Wählen Sie aus zwei Tragearten aus.
13,6 mm Treiber/halb geschlossen
Earbud
Ein speziell entworfener magnetischer Kabel-Clip hält das Kabel an Ort und Stelle, egal wie hart Sie trainieren.
Die Bluetooth®-Technologie bietet Bewegungsfreiheit ohne lästiges Kabelgewirr.
Mit einem Gewicht von nur 18 g sind diese Actionfit Sportohrhörer so leicht und bequem, dass Sie sie gar nicht bemerken. Perfekt, um Sie für die letzten harten Kilometer zu motivieren.
2.7
von 5
7
Bewertungen
LyndaCarter
18/09/2016
Italia
Vale il suo prezzo. Ottimo!
Ho comprato queste cuffie principalmente per correre, ma mi trovo così bene che poi le uso anche per le telefonate di lavoro o la musica in viaggio. Rispetto ad altre cuffie pensate per la musica, in queste il microfono per le telefonate funziona molto bene. Il magnete sul colletto della maglia è un colpo di genio per evitare che il corpo centrale rimbalzi sulla schiena ad ogni passo.
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Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones verfasst
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Eschuk
10/04/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt hat gute Eigenschaften
Das Design und die Passgenauigkeit sind ausgezeichnet. Die Haptik des Bedienelements könnte etwas sensibler sein. Bass- und Höhenspektrum sind noch verbesserungsbedürftig, die Leistungsdauer ist ausgezeichnet.
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Wrawtnik
02/05/2016
United Kingdom
No more wires!
Having wrestled with headphone wires for years, I received these as a gift and they and they have made exercising much more pleasurable. Bluetooth does get interrupted if you tuck the receiver away but otherwise the sound quality is great. Highly recommend.
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