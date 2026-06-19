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Ohrbügel-Kopfhörer mit Mikrofon

SHS3305BK/10

Sicherer Sitz

Diese ergonomischen Ohrbügel-Kopfhörer bieten besten Komfort und fantastische Hörqualität. Das integrierte Mikrofon bietet eine optimale Stimmaufnahme.

Alle Vorteile anzeigen

Flexibler Ohrbügel passt auf alle Ohren

Sicherer Sitz

  • 15-mm-Treiber/offen

  • Ohrbügel

15-mm-Lautsprechertreiber optimiert Tragekomfort

15-mm-Lautsprechertreiber optimiert Tragekomfort

Klein genug für optimalen Tragekomfort und groß genug, um klaren und verzerrungsfreien Sound zu bieten. Der 15-mm-Lautsprechertreiber ist ideal für ein perfektes Hörvergnügen.

Ergonomisch geformter Kopfhörer steigert Nutzerkomfort

Das Design des Kopfhörers ist an die Ohrform angepasst. Sie erhalten dadurch zusätzlichen Komfort auch bei langem Tragen und erleben optimalen Soundgenuss.

Flexible 3D-Ohrbügel bieten sicheren Sitz für alle Ohrgrößen

3D-Ohrbügel sind sowohl weich als auch flexibel. Sie passen sich perfekt an das Ohr an und verrutschen auch dann nicht, wenn Sie den Kopfhörer unterwegs tragen oder zur Musik tanzen.

Technische Daten

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