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Eingestellt
SHS3305BK/10
Sicherer Sitz
Diese ergonomischen Ohrbügel-Kopfhörer bieten besten Komfort und fantastische Hörqualität. Das integrierte Mikrofon bietet eine optimale Stimmaufnahme.
15-mm-Treiber/offen
Ohrbügel
Klein genug für optimalen Tragekomfort und groß genug, um klaren und verzerrungsfreien Sound zu bieten. Der 15-mm-Lautsprechertreiber ist ideal für ein perfektes Hörvergnügen.
Das Design des Kopfhörers ist an die Ohrform angepasst. Sie erhalten dadurch zusätzlichen Komfort auch bei langem Tragen und erleben optimalen Soundgenuss.
3D-Ohrbügel sind sowohl weich als auch flexibel. Sie passen sich perfekt an das Ohr an und verrutschen auch dann nicht, wenn Sie den Kopfhörer unterwegs tragen oder zur Musik tanzen.
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