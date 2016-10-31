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Eingestellt

Kopfhörer mit Mikrofon

SHX50/00

4.7

| (6) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Spüren Sie den Bass, sehen Sie den Beat.

Mit den Philips HX5-Kopfhörern können Sie den Bass nicht nur spüren, sondern auch sehen. Sie visualisieren Ihre Musik und eignen sich optimal zum Feiern. Und Sie sind mit Ihren pulsierenden LED-Kopfhörern der Licht- und Mittelpunkt der Party.

Alle Vorteile anzeigen

Spüren Sie den Bass, sehen Sie den Beat.

  • 40 mm Treiber/geschlossen

  • On-Ear

Steuern Sie die Sichtbarkeit Ihrer Musik mit der LED-Taste

Steuern Sie die Sichtbarkeit Ihrer Musik mit der LED-Taste

Steuern Sie die Sichtbarkeit Ihrer Musik ganz einfach mit der LED-Taste an der linken Ohrmuschel.

Höchste Widerstandsfähigkeit

Höchste Widerstandsfähigkeit

Diese Kopfhörer bieten Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit mit einem robusten, unzerstörbaren Look und Tragegefühl.

Gummikabel für ultimative Robustheit

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.7

von 5

6

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

31/10/2016

Deutschland

Deutschland

Einzigartige Ambilight Kopfhörer.

Au?er Satten Bässen und klaren Sopran sind Die sehr bequem wodurch der Musik Genus stundenlang dauert.

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Diese Bewertung wurde für SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

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10/12/2016

Österreich

Österreich

Timbre 1A, Sitz 1A, Verarbeitung 1A

Da der Frequenzbereich weiter nach unten und oben geht als üblicherweise, sind die Klangeigenschaften insgesamt hervorragend. Auch bei Chorwerken auffallend präzise im Bass,Alt, Tenor und Sopran. Streichquartette klingen so nah und unverfälscht, Celli und Violinen glänzend im Klang... Kopfhörer in höherer Preislage kommen da nicht an den HX5 ran. Negativum finde ich beim besten Hinhören keines!

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21/06/2017

United Kingdom

United Kingdom

love these

love these headphones brill sound quality also love the lights on them that react too the bass there really comfy and easy too use

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Diese Bewertung wurde für SHX50 Headphones with mic verfasst

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