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  • Die fortschrittlichste Saeco Espressomaschine aller Zeiten
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Saeco XelsisKaffeevollautomat

SM7683/00

1 Auszeichnung

Die fortschrittlichste Saeco Espressomaschine aller Zeiten
Bis zu 15 weltberühmte Rezepte, von normalem Espresso und Cappuccino bis hin zu Kaffeespezialitäten wie Americano. Wischen Sie einfach über den Touchscreen, um das Getränk auszuwählen, und passen Sie es bei Bedarf über unseren intuitiven CoffeeEqualizer™ an.
Alle Vorteile anzeigen

Die fortschrittlichste Saeco Espressomaschine aller Zeiten

  • 15 Kaffeespezialitäten

  • LatteDuo System

  • Edelstahl-Front

  • 12-stufiges Mahlwerk

20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk

20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk

Unsere Mahlwerke bestehen aus hochwertiger Keramik, was sie besonders hart und präzise macht. So werden frische Bohnen sanft gemahlen ohne sie zu überhitzen. Genieße aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen.

CSA-Zeichen: Saeco extrahiert das Beste aus den Kaffeebohnen

CSA-Zeichen: Saeco extrahiert das Beste aus den Kaffeebohnen

Mit der Saeco Technologie kannst du die besten Aromen aus deinen Lieblingskaffeebohnen extrahieren und erhältst so einen intensiven und authentischen Geschmack (geröstet, schokoladig, nussig, fruchtig, blumig, würzig).

Schnelle Zubereitung mit Hochleistungs-Durchlauferhitzer

Schnelle Zubereitung mit Hochleistungs-Durchlauferhitzer

Perfekter Kaffee braucht die perfekte Temperatur. Unser leistungsstarker Thermoblock besteht aus leichtem Aluminium sowie einem Edelstahlgehäuse und erreicht schnell die Idealtemperatur.

Technische Daten

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Auszeichnungen

  • Award image VRS_AWARD-961326

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Haftungsausschlüsse

  1. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge

  2. Energieeffizienzklasse B gemäß Schweizer Energieetikett und basierend auf Messmethoden gemäß Norm EN 60661.