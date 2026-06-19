Die fortschrittlichste Saeco Espressomaschine aller Zeiten

Bis zu 15 weltberühmte Rezepte, von normalem Espresso und Cappuccino bis hin zu Kaffeespezialitäten wie Americano. Wischen Sie einfach über den Touchscreen, um das Getränk auszuwählen, und passen Sie es bei Bedarf über unseren intuitiven CoffeeEqualizer™ an.