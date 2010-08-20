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Eingestellt
"... an diesem Tag konnte ich einfach nicht aufhören, zu lachen!"
Lassen Sie Ihre schönsten Erinnerungen mit dem Philips PhotoFrame das ganze Jahr über immer wieder aufleben. Dieser kompakte PhotoFrame lässt sich leicht bedienen, bietet viel Speicherplatz und passt zu jeder Inneneinrichtung.
17,8 cm (7")
Seitenverhältnis 16:10
Die einzigartige Philips Bildverbesserungstechnologie analysiert Ihre Fotos automatisch, um die Farbe zu korrigieren und den optimalen Kontrast einzustellen. imagen Pro ist eine erweiterte Bildverbesserung mit den 3 wichtigen imagen-Elementen für mehr Farbtreue, Farbtiefe und Kontrast. Darüber hinaus bietet imagen Pro verbesserte Hauttöne, schärfere Bilder und flimmerfreie Bilder, was besonders bei Standbildern wichtig ist.
Für die automatische Erkennung von Hoch- bzw. Querformaten sorgt ein Sensor, der die Ausrichtung des PhotoFrames ermittelt und jedes Foto richtig anzeigt.
Ein Diashoweffekt zur Anzeige von Fotos als Collage, die automatisch und zufällig aus verschiedenen Fotos zusammengesetzt wird, um unschöne Ränder zu vermeiden, die durch Fotos entstehen könnten, die kleiner als der Bildschirm sind.
4.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
20/08/2010
Deutschland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SPF1017 Digital PhotoFrame verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Juanma
15/05/2012
España
Marco con almacenamiento
Aparte de que no pierde calidad en las imagenes para la resolucion que tiene lo mejor que tiene es una propia memoria para las fotos que quieres mantener siempre sin tener que contar con unidades extraibles externas.
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