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Digital PhotoFrame

SPF1017/00

4

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

"... an diesem Tag konnte ich einfach nicht aufhören, zu lachen!"

Lassen Sie Ihre schönsten Erinnerungen mit dem Philips PhotoFrame das ganze Jahr über immer wieder aufleben. Dieser kompakte PhotoFrame lässt sich leicht bedienen, bietet viel Speicherplatz und passt zu jeder Inneneinrichtung.

Alle Vorteile anzeigen

"... an diesem Tag konnte ich einfach nicht aufhören, zu lachen!"

  • 17,8 cm (7")

  • Seitenverhältnis 16:10

imagen Pro für die scharfe, lebendige und natürliche Wiedergabe von Hautfarben

Die einzigartige Philips Bildverbesserungstechnologie analysiert Ihre Fotos automatisch, um die Farbe zu korrigieren und den optimalen Kontrast einzustellen. imagen Pro ist eine erweiterte Bildverbesserung mit den 3 wichtigen imagen-Elementen für mehr Farbtreue, Farbtiefe und Kontrast. Darüber hinaus bietet imagen Pro verbesserte Hauttöne, schärfere Bilder und flimmerfreie Bilder, was besonders bei Standbildern wichtig ist.

Automatische Bildausrichtung für Hoch- oder Querformat

Für die automatische Erkennung von Hoch- bzw. Querformaten sorgt ein Sensor, der die Ausrichtung des PhotoFrames ermittelt und jedes Foto richtig anzeigt.

Mehr Abwechslung mit Collagen: Mehrere Fotos in einer Ansicht anzeigen

Ein Diashoweffekt zur Anzeige von Fotos als Collage, die automatisch und zufällig aus verschiedenen Fotos zusammengesetzt wird, um unschöne Ränder zu vermeiden, die durch Fotos entstehen könnten, die kleiner als der Bildschirm sind.

Technische Daten

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Bewertungen

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20/08/2010

Deutschland

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15/05/2012

España

España

Marco con almacenamiento

Aparte de que no pierde calidad en las imagenes para la resolucion que tiene lo mejor que tiene es una propia memoria para las fotos que quieres mantener siempre sin tener que contar con unidades extraibles externas.

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Diese Bewertung wurde für SPF1017 Digital PhotoFrame verfasst

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