ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Hauptbild
  • Verpackungsfoto
  • Hauptbild
  • Verpackungsfoto

Eingestellt

USB-C auf HDMI-Kabel

SWV5430/10

Erleben Sie Fernsehen in hervorragender HD-Qualität

Erleben Sie Fernsehen in erstklassiger HD-Qualität. Ermöglicht die direkte Verbindung Ihres Mobilgeräts mit einem Fernseher, Projektor oder mobilen Display. Funktioniert mit USB-C 3.1-Anschluss, der den DisplayPort-Wechselmodus unterstützt.

Alle Vorteile anzeigen

4K 30 Hz Ultra HD mit Ethernet

Erleben Sie Fernsehen in hervorragender HD-Qualität

  • 4K 30 Hz

  • High Speed

  • 1,5 m

Fließende Bilder dank einer Videoauflösung mit 30 Bildern pro Sekunde, 30 Hz Videosignal

Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie dank der Videoauflösung mit 30 Bildern/Sek. ein einzigartiges Anzeigeerlebnis. Für ein flüssigeres Fernseherlebnis.

Technische Daten

Handbücher und Dokumentation

Landesspezifische Werbebroschüre

  • PDF Datei, 251.3 kB
  • 18 June 2026

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.