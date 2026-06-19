Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
SWV5431/00
Erleben Sie Fernsehen in hervorragender HD-Qualität
Erleben Sie Fernsehen in erstklassiger HD-Qualität. Ermöglicht die direkte Verbindung Ihres Mobilgeräts mit einem Fernseher, Projektor oder mobilen Display. Funktioniert mit USB-C 3.1-Anschluss, der den DisplayPort-Wechselmodus unterstützt.
4K 60 Hz
High Speed
1,5 m
Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie ein einzigartiges Anzeigeerlebnis dank der Videoauflösung mit 60 Bildern/Sekunde. Für ein flüssigeres Fernseherlebnis.
Das Metallgehäuse mit geflochtener Oberfläche schützt das Kabel durch bessere Haltbarkeit.