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TAA4216BK/00
Waschbare Kopfhörerpolster
Leicht und robust
IP55 Staub-/Wasserschutz
Mit 35 Stunden Wiedergabezeit mit nur einer Akkuladung sind diese kabellosen On-Ear-Kopfhörer immer dabei, während Sie trainieren und darüber hinaus. Eine vollständige Aufladung dauert weniger als 2 Stunden. Noch nicht genug? 15 Minuten Ladezeit gibt Ihnen zusätzliche 2 Stunden Wiedergabezeit.
Die weichen, atmungsaktiven Hüllen für die Ohrkappen sind zur einfachen Reinigung abnehmbar und mit Kühlgel gefüllt. Egal, was Sie tun – wenn Sie diese Kopfhörer tragen, fühlen sie sich immer wieder frisch an!
Das IP55-Zertifikat bedeutet, dass Ihre Kopfhörer sowohl auf staubigen als auch bei starkem Regen stand halten. Egal, wie sehr Sie schwitzen und wohin Sie gehen – nichts wird Sie aufhalten!
4.4
von 5
11
Bewertungen
Gianni0Bit
23/04/2025
Italia
Verifizierter Käufer
Ottime cuffie; batteria perfetta dopo due annni
Funziona perfettamente, audio impeccabile e comoda da indossare anche durante gli esercizi in palestra. Comprata una seconda volta; la prima acquistata da mio figlio due anni prima funziona perfettamente e la durata della batteria si ridotta di pochissimo.
Diese Bewertung wurde für TAA4216BK Cuffie sportive wireless verfasst
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johanHolm
10/04/2025
Norge
Helt unik!
Beste sorten jeg har prøvd, man kan vaske putene også. Sikkert ikke meningen, men mulig.
Diese Bewertung wurde für TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner verfasst
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Maskenyay
27/09/2024
Sverige
Bästa hörlurarna jag nånsin haft
Väldigt flexibla hörlurar som går att böja vilket gör det lätt att ta med dem. Bekväma och har hållit längre än vad något annat par har gjort! Det enda negativa är att kylgelen känns inte lika starkt efter 1+ år.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAA4216BK Trådlösa sporthörlurar verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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