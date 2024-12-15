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True Wireless Open-Ear-Earbuds-Passform
Luftübertragung
IP55 Staub-/Wasserschutz
Bis zu 28 Stunden Wiedergabezeit
Dank des Open-Ear-Designs müssen Sie nicht mehr mit Ohrstöpseln unterschiedlicher Größe herumprobieren. Die komfortablen Ohrbügel umschließen Ihre Ohren und ein gummierter Haken am Ende greift sanft unten an der Rückseite Ihres Ohrs und sorgt so für zusätzliche Sicherheit und einen perfekten Sitz.
Musik, Hörbücher, Podcasts, Workout-Playlist – genießen Sie guten Sound mit satten Bässen, egal, was Sie hören! Jeder Earbud sitzt sicher am Ohr, und Präzisionstreiber leiten den Sound in Ihren Gehörgang, ohne den Gehörgang zu verschließen, sodass Sie währenddessen Ihre Umgebung wahrnehmen können.
Ein Spaziergang im Wald. Laufen im Regen. Die IP55 Schutzart bedeutet, dass diesen Open-Ear-Earbuds Schweiß, Feuchtigkeit oder Staub nichts ausmacht – Ab sofort haben Sie keine Ausrede mehr, ein Stubenhocker zu sein! Wenn Sie draußen unterwegs sind, sind Sie durch das Lauflicht gut zu sehen.
4.3
von 5
28
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
15/12/2024
Deutschland
Ich bin sehr zufrieden
Ich bin sehr zufrieden mit den 6000 Series True Wireless Open-Ear-Sportkopfhörern. Die Klangqualität ist beeindruckend – klar und kraftvoll, perfekt für Musik und Anrufe. Besonders hervorzuheben ist das offene Ohrdesign, das es ermöglicht, Umgebungsgeräusche wahrzunehmen, was für Outdoor-Aktivitäten und Sportarten ideal ist. Die Kopfhörer sitzen bequem und sicher, ohne unangenehm zu drücken, selbst bei intensiveren Bewegungen. Die Akkulaufzeit ist ausreichend, und die Ladecase bietet praktischen Komfort. Die Verbindung über Bluetooth funktioniert zuverlässig und ohne Unterbrechungen. Ich schätze auch, dass sie wasserdicht sind, was sie besonders für den Sport bei verschiedenen Wetterbedingungen geeignet macht. Die Bedienung ist einfach und intuitiv, sodass man die Kopfhörer problemlos steuern kann. Insgesamt sind diese Kopfhörer eine großartige Wahl für aktive Menschen, die sowohl Komfort als auch hohe Klangqualität suchen. Sehr empfehlenswert!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6000 series TAA6709BK True Wireless Open-Ear-Sportkopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ksiusa
03/12/2024
Deutschland
Die besten Kopfhörer, die ich für den Sport habe!
Ich habe den Philips TAA6709BK/00 getestet und bin wirklich beeindruckt! Für jemanden wie mich, der oft im Park Sport treibt, sind diese Kopfhörer eine perfekte Wahl. Was mir besonders gut gefällt, ist, wie sicher die Kopfhörer sitzen. Dank der stabilen Ohrbügel muss ich mir keine Sorgen machen, dass sie während des Laufens oder Trainings herunterfallen könnten. Selbst bei intensiven Bewegungen bleiben sie fest an ihrem Platz. Für mich bedeutet das endlich sorgenfreies Training - keine ständigen Unterbrechungen mehr, um die Kopfhörer neu einzusetzen. Die Klangqualität ist wirklich gut: klare Höhen, saubere Mitten und ein angenehmer Bass. Es macht Spaß, Musik oder Podcasts zu hören, während ich unterwegs bin. Mit einer Laufzeit von 7 Stunden bin ich mehr als zufrieden. Ich habe sie mehrere Tage für meine Sessions benutzt, ohne sie ständig aufladen zu müssen. Das Ladecase ist auch praktisch und gibt nochmal einen Extra-Schub, wenn nötig. Die IPX5-Wasser- und Schweißresistenz ist ein großer Pluspunkt. Selbst wenn es im Park mal nieselt oder ich richtig ins Schwitzen komme, funktionieren die Kopfhörer ohne Probleme. Das gibt mir ein gutes Gefühl, dass sie robust und langlebig sind. Für mich sind die Philips TAA6709BK/ 00 die besten Kopfhörer, die ich bisher für den Sport benutzt habe. Sie sitzen sicher, klingen super und halten lange durch. Wer gerne draußen aktiv ist, wird damit sehr zufrieden sein!
Vorteile
Super sicherer Sitz - kein Herunterfallen • Gute Klangqualität mit motivierendem Sound
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6000 series TAA6709BK True Wireless Open-Ear-Sportkopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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R.ena
02/12/2024
Deutschland
Super Sport Kopfhörer
Ich durfte die Open Ear Kopfhörer kennenlernen und bin bisher sehr begeistert. Bis dato nutzte ich nur In Ear Kopfhörer. Die Sportkopfhörer werden mit 90% Akku geliefert. Man kann sie also sofort einsetzen. Da ich beim Sport gerne Musik höre, habe ich dies auch umgehend gemacht. Ganz easy mit den Handy via Bluetooth verbunden und es konnte los gehen. Die Bügel kann man echt leicht über die Ohren schieben und die Hörer liegen auf den Ohren. Ich finde es super, dass das so ist, denn da muss man ned immer so drücken und machen, damit sie auch richtig sitzen. Der Klang ist einwandfrei und auch wenn man die Musik lauter hört, sind umgebungsgeräusche durchaus super zu hören. Die Kopfhörer rutschen beim Sport nicht runter und bleiben wo sie sein sollen. Genau das gefällt mir sehr gut. Die Farben sind auch mein absoluter Favorit. Kann die Kopfhörer echt empfehlen.
Vorteile
Sitzen super beim Sport, toller Klang
Nachteile
Keine gefunden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6000 series TAA6709BK True Wireless Open-Ear-Sportkopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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