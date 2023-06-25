Eines vorneweg: Die in-Ear Kopfhörer wären für den Sport insbesondere fürs Laufen grandios. Gerade beim Trailrunning sitzt alles bombenfest und zeigt seine Stärken. Dank den 3 unterschiedlichen Grössen-Aufsätze passen die angenehmen Hörer auch bei eher schmalen Ohren sehr gut. Die Bedienung ist einfach gehalten, auch wenn einige Funktionen umfangreicher sein könnten. Auch beim Regen und Schnee, machen die Hörer alles mit. Wäre da leider nicht die eine Sache mit dem Aufladen des Akkus: Nach 1 Jahr ständigem Gebrauch funktionierte der rechte Hörer einfach nicht mehr, weil er sich im Ladecase nicht aufladen lässt. Nach Supportanfrage bei Philips verwiesen sie mich ohne Unterstützung zum Händler. Nach einem Garantieaustausch habe ich nun von Händler komplett Neue Kopfhörer erhalten. Aber, man mag es kaum glauben, der rechte Kopfhörer liess sich in der Ladecase überhaupt nicht aufladen und es ertönte ständig low-battery. Nun muss ich wieder beim Händler einen Garantieaustausch anmelden und hoffen, dass ich nochmals welche erhalte, die für eine Zeitlang dann hoffentlich funktionieren. Das Philips hier nicht reagiert und nachbessert zeigt welches Desinteresse Philips hat. Aus meiner Sicht ein Produktionsfehler der gar nicht korrigiert wird. Ich würde aus diesem Grund vorsichtig sein und eher vom Kauf abraten. Was aber eigentlich schade ist, denn die Kopfhörer wären für den Sport ansonsten genial,wäre nicht dieses Manko.