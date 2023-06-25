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TAA7306BK/00
In-Ear-Design
Herzfrequenzmesser
Ohrbügel oder Wingtips
UV-Reinigung
Flexible und abnehmbare Wingtips sorgen für einen sicheren Sitz beim leichten bis mittelschweren Training. Wenn Sie bereit für ein härteres Training sind, sorgen abnehmbare Ohrbügel dafür, dass die Stöpsel fest sitzen. Wählen Sie die Farbe der Ohrbügel oder Wingtips passend zu Ihrem Style.
Trainieren Sie intelligenter dank eines Herzfrequenzmessers, der mit gängigen Fitness-Apps und der Philips Kopfhörer App kompatibel ist. Wenn Ihre gewählte App Live-Updates unterstützt, erhalten Sie während des Trainings Herzfrequenzmessungen direkt ins Ohr gesprochen. So wissen Sie, wann Sie Vollgas geben können, und wann Sie es langsam angehen sollten.
Schwere Gewichte heben oder auf dem Laufband laufen. Egal, wie Sie Ihre Endorphine freisetzen möchten – mit diesen Kopfhörern können Sie so richtig schwitzen. Legen Sie die Kopfhörer einfach wieder in die Ladetasche, sobald Sie fertig sind und ein UV-Reinigungszyklus entfernt bis zu 99 % der Bakterien.
2.5
von 5
13
Bewertungen
Stefan 666
25/06/2023
Sverige
Verifizierter Käufer
Produkten har utmärkta funktioner
Den har allt den lovar och lite till, utmärkt batteri tiden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAA7306BK True wireless sporthörlurar verfasst
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FHK1
16/11/2022
Danmark
Et par solide gode in-ear høretelefoner
Det er et par gode solide høretelefoner der sidder perfekt i øret og lukker godt af.
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Diese Bewertung wurde für TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner verfasst
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Aarhus8000
05/11/2022
Danmark
Philips In-Ear
Jeg har haft hovedtelefoner i en rum tid nu og jeg har været glad for dem. Jeg har brugt dem i forskellige miljøer og de har altid leveret god lyd. De sidder rigtig fint i øret og uanset om man udsætter dem for en løbetur eller styrketræning så bliver de siddende og er ikke til gene. Jeg har før oplevet at mikrofonen i trådløse høretelefoner er dårlig, men har ikke oplevet at folk jeg har snakket med ikke har kunne høre mig klart og tydeligt.
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