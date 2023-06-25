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True Wireless Sportkopfhörer

TAA7306BK/00

2.5
| (13) Bewertungen
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Schneller laufen. Höher springen. Diese kabellosen Sportkopfhörer bieten abnehmbare Ohrbügel für einen sicheren Sitz. Der anregende Klang unterstützt Ihre Konzentration, und der integrierte Herzfrequenzmesser hilft Ihnen dabei, abgestimmt auf Ihren Körper zu trainieren.
Alle Vorteile anzeigen

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  • In-Ear-Design

  • Herzfrequenzmesser

  • Ohrbügel oder Wingtips

  • UV-Reinigung

Flexible Passform. Ohrbügel oder Wingtips

Flexible Passform. Ohrbügel oder Wingtips

Flexible und abnehmbare Wingtips sorgen für einen sicheren Sitz beim leichten bis mittelschweren Training. Wenn Sie bereit für ein härteres Training sind, sorgen abnehmbare Ohrbügel dafür, dass die Stöpsel fest sitzen. Wählen Sie die Farbe der Ohrbügel oder Wingtips passend zu Ihrem Style.

Hören Sie auf Ihren Körper. Herzfrequenzmesser

Hören Sie auf Ihren Körper. Herzfrequenzmesser

Trainieren Sie intelligenter dank eines Herzfrequenzmessers, der mit gängigen Fitness-Apps und der Philips Kopfhörer App kompatibel ist. Wenn Ihre gewählte App Live-Updates unterstützt, erhalten Sie während des Trainings Herzfrequenzmessungen direkt ins Ohr gesprochen. So wissen Sie, wann Sie Vollgas geben können, und wann Sie es langsam angehen sollten.

Alles geben und frisch bleiben. UV-Reinigung

Alles geben und frisch bleiben. UV-Reinigung

Schwere Gewichte heben oder auf dem Laufband laufen. Egal, wie Sie Ihre Endorphine freisetzen möchten – mit diesen Kopfhörern können Sie so richtig schwitzen. Legen Sie die Kopfhörer einfach wieder in die Ladetasche, sobald Sie fertig sind und ein UV-Reinigungszyklus entfernt bis zu 99 % der Bakterien.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.5

von 5

13

Bewertungen

25/06/2023

Sverige

Sverige

Verifizierter Käufer

Produkten har utmärkta funktioner

Den har allt den lovar och lite till, utmärkt batteri tiden

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Diese Bewertung wurde für TAA7306BK True wireless sporthörlurar verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAA7306BK True wireless sporthörlurar verfasst

16/11/2022

Danmark

Danmark

Et par solide gode in-ear høretelefoner

Det er et par gode solide høretelefoner der sidder perfekt i øret og lukker godt af.

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Diese Bewertung wurde für TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner verfasst

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Diese Bewertung wurde für TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner verfasst

05/11/2022

Danmark

Danmark

Philips In-Ear

Jeg har haft hovedtelefoner i en rum tid nu og jeg har været glad for dem. Jeg har brugt dem i forskellige miljøer og de har altid leveret god lyd. De sidder rigtig fint i øret og uanset om man udsætter dem for en løbetur eller styrketræning så bliver de siddende og er ikke til gene. Jeg har før oplevet at mikrofonen i trådløse høretelefoner er dårlig, men har ikke oplevet at folk jeg har snakket med ikke har kunne høre mig klart og tydeligt.

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Diese Bewertung wurde für TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner verfasst

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