Hören Sie nur das, was Sie hören möchten. Noise Cancelling Pro

Viel los im Fitnessstudio? Lärm im Zug? Mehrere Mikrofone und erweiterte Audioverarbeitung unterdrücken externe Geräusche. Adaptive Noise Cancelling erkennt automatisch, was Sie tun, und passt die Lautstärke der Umgebungsgeräusche dementsprechend an, so dass Sie Ihre Musik jederzeit störungsfrei hören können.