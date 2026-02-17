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Spitzenklang für Ihre Unterhaltung
Egal, was Sie sich gerne ansehen oder spielen, Sie werden es noch mehr lieben! Diese flache Soundbar im beeindruckenden Design bietet Ihnen klarere Stimmen und besser klingende Effekte. Die ausgefeilte Audiotechnologie sorgt für ein beeindruckendes Klangerlebnis, ganz gleich, was Sie sich ansehen.
2.0 Kanal
Max. 120 W HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
Die 2.0 Kanäle und die beeindruckende Audiotechnologie dieser Soundbar sorgen für ein neues Klangerlebnis bei allem, was Sie lieben. Um den Klangstil anzupassen, stehen Ihnen vier EQ-Modi zur Auswahl. Wenn Sie die Gesprächsoptimierung aktivieren, klingen Stimmen in jedem Modus klarer.
Die Kompatibilität mit DTS Virtual:X transformiert den Klang Ihres Fernsehers und sorgt bei allem, was Sie sich auf dem Fernseher ansehen, für ein virtuelles 3D-Klangerlebnis! Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher und es funktioniert in jedem Raum: Schalten Sie DTS Virtual:X einfach über die Fernbedienung der Soundbar oder die Philips Home Entertainment-App ein.
Sitzen Sie immer in der ersten Reihe bei allem, was Sie sich ansehen oder spielen. Diese mit Dolby Digital Plus kompatible Soundbar bietet Ihnen ein Surround-Sound-Erlebnis ohne zusätzliche Lautsprecher. Sie werden den Unterschied hören und fühlen.
3.3
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Pfi4
17/02/2026
France
PARFAIT POUR UN SALON!
Très bonne barre de son pour un prix modique! Son clair et détaillé, possibilité de piloter cette barre via une appli sur smartphone. Améliore grandement le son de votre télé! Parfait pour un salon. Le niveau de graves sur un blu-ray est pas mal du tout compte-tenu de l'absence de caisson de graves (mais on gagne en place)
Vorteile
Facilité d'utilisation via le port HDMI eARC - Son clair et détaillé - Appli smartphone
Nachteile
Rien vu le prix
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB5109 Barre de son 2.0 verfasst
Date of Use 2026-01-17
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB5109 Barre de son 2.0 verfasst
Date of Use 2026-01-17
Sou zu
30/04/2026
Deutschland
Spitze
Diese Bewertung wurde für TAB5109 Soundbar 2,0 verfasst
Date of Use 2026-03-28
Diese Bewertung wurde für TAB5109 Soundbar 2,0 verfasst
Date of Use 2026-03-28
Zebra28oootqttqzqb
20/07/2026
Deutschland
Haltbarkeit schlecht
Nach 6 Monaten defekt, lässt sich nicht mehr einschalten
Diese Bewertung wurde für TAB5109 Soundbar 2,0 verfasst
Date of Use 2026-07-20
Diese Bewertung wurde für TAB5109 Soundbar 2,0 verfasst
Date of Use 2026-07-20