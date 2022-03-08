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Eingestellt
TAE1105BL/00
8,6-mm-Treiber für kräftige Bässe
Vergoldeter Anschluss
Sichere, bequeme Passform im Ohr
Integrierte Fernbedienung
Was ist das Leben unterwegs ohne Ihre Lieblingstitel? Diese Kopfhörer mit vergoldetem Stecker liefern satte Bässe aus leistungsstarken 8,6-mm-Neodym-Treibern.
Ein ergonomischer Akustikschlauch und austauschbare Ohrstöpsel aus Gummi in drei Größen ermöglichen einen komfortablen Sitz im Ohr. Genießen Sie jede Sekunde Ihrer Lieblingsmusik.
Nehmen Sie einen Anruf entgegen, halten Sie Ihre Playlist an – ohne Ihr Smartphone zu berühren. Ideal, wenn Sie die besten Momente nicht verpassen möchten, kurz bevor der Bass droppt.
2.0
von 5
1
Bewertung
Jsp0102
08/03/2022
France
Tiens à peu près 3 mois
Dans l'idée ce sont de bons ecouteurs pour leur prix (environ 15e) et tant qu'ils marchent ils sont vrmt biens mais à chaque fois du jour au lendemain ils lâchent...Donc un écouteur sur deux qui marche, ça fait pause sur les musiques tout seul, ça passe à la prochaine musique, ça fait des +15sec sur les podcasts enfin bref c'est juste impossible à utiliser d'un coup. D'une minute à l'autre vos écouteurs sont morts... Donc même pour ce prix si c'est pour les changer 3/4 fois dans l'année ça vaut pas le coup
Diese Bewertung wurde für TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires verfasst
Diese Bewertung wurde für TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires verfasst