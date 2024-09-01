ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Hauptbild
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Hauptbild
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto

Kabelgebundene In-Ear-Kopfhörer

TAE2146WT/00

4

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß

Dynamische Bässe

Leistungsstarke 10-mm-Treiber für dynamische Bässe und klaren Sound. Integriertes Mikrofon und praktische Annahmetaste für Anrufe.

Alle Vorteile anzeigen

Musikwiedergabe und Gespräche

Dynamische Bässe

  • USB-C-Stecker

  • 10 mm Treiber

  • geschlossen-in-ear

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
3
2
1

01/09/2024

France

France

Très bon rapport qualité prix

Je suis très satisfait de l'achat de ce produit chez Action pour 5,99 euros. Une très bonne qualité son, toujours présente chez Philips. De bonne basses, et un son qui reste clair meme dans les aigus!

Vorteile

Confort, bonne tenue dans les oreilles, son riche.

Nachteile

Design un peu simple et vieillot.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires verfasst

Datum der Verwendung 2024-08-01

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires verfasst

Datum der Verwendung 2024-08-01

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.