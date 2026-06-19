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FidelioBluetooth®-Plattenspieler

TAFT1/10

Für höchste Klangtreue entwickelt

Der FT1 Bluetooth®-Plattenspieler lädt Sie dazu ein, in Ihrer Lieblingsmusik zu schwelgen. Der Plattenteller aus Aluminiumdruckguss dreht Schallplatten mit höchster Präzision, und ein CD-Player ist ebenfalls integriert. Sie können ihn kabellos oder kabelgebunden einrichten und abspielen.

Alle Vorteile anzeigen

Für höchste Klangtreue entwickelt

  • Plattenspieler und CD-Player

  • Bluetooth® 5.4, Auracast™

  • Hochwertige Komponenten

  • RCA-Aux-Ausgang, Kopfhöreranschluss

Riemengetriebener Plattenspieler mit 2 Geschwindigkeiten

Riemengetriebener Plattenspieler mit 2 Geschwindigkeiten

Alben. EPs. Singles. Der Philips Fidelio FT1 Plattenspieler ist aus hochwertigen Komponenten gefertigt, damit Sie jahrelang das Beste aus Ihren Schallplatten herausholen können. Sie können Schallplatten mit 33 1/3 oder 45 rpm abspielen: Drehen Sie einfach den griffigen Drehknopf für 2 Geschwindigkeiten, um die richtige Geschwindigkeit auszuwählen – und setzen Sie die Nadel auf.

Integrierter CD-Player mit Schublade

Integrierter CD-Player mit Schublade

Ob eine alte Mix-CD von damals oder eine Neuerscheinung: Legen Sie die silberne Scheibe in die Schublade an der Vorderseite ein und geniessen Sie die Musik, die Ihnen am Herzen liegt. Der integrierte CD-Player unterstützt alle CD-Formate, und auf dem klaren LED-Display werden Titel- und Wiedergabeinformationen angezeigt.

Einfache kabellose Verbindung. Bluetooth® und Auracast™

Einfache kabellose Verbindung. Bluetooth® und Auracast™

Der FT1 lässt sich über Bluetooth® schnell mit Ihren kabellosen Lautsprechern oder Kopfhörern koppeln. Alternativ können Sie mit Auracast™ die abgespielten Schallplatten und CDs an beliebig viele kompatible Lautsprecher übertragen – ideal für Partys. Die Unterstützung des LC3-Codecs sorgt für bestmöglichen Klang.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. Die Auracast™-Wortmarke und -Logos sind Marken im Eigentum von Bluetooth SIG, Inc.