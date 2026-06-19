Integrierter CD-Player mit Schublade

Ob eine alte Mix-CD von damals oder eine Neuerscheinung: Legen Sie die silberne Scheibe in die Schublade an der Vorderseite ein und geniessen Sie die Musik, die Ihnen am Herzen liegt. Der integrierte CD-Player unterstützt alle CD-Formate, und auf dem klaren LED-Display werden Titel- und Wiedergabeinformationen angezeigt.