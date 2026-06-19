15 Stunden Wiedergabezeit und schnelles Aufladen

Dieser On-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth lässt sich leicht koppeln und Sie erhalten bis zu 15 Stunden Wiedergabezeit mit einer zweistündigen Ladung. Wenn der Akku leer ist, erhalten Sie nach einer kurzen 15-minütigen Ladung weitere drei Stunden Wiedergabezeit für Ihre Musik.