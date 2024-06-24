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Over-Ear-Kopfhörer

TAH2005BK/00

3.7
| (7) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Das ist Ihre Zeit
Von Ihren Lieblingsliedern bis hin zu den neuesten Podcasts: Diese einfachen Over-Ear-Kopfhörer bieten eine bequeme Passform und klaren Sound. Das 2-m-Kabel eignet sich perfekt für den täglichen Gebrauch und besitzt die ideale Länge für den Anschluss an Ihre Lieblingsgeräte.
Alle Vorteile anzeigen

Das ist Ihre Zeit

  • Weiche, komfortable Ohrpolster

  • 40-mm-Treiber

  • Leichter Bügel

  • 2-m-Kopfhörerkabel

Sounds aufdrehen

Mit diesen kabelgebundenen Over-Ear-Kopfhörern können Sie ganz bequem Musik hören, solange Sie möchten. Leistungsstarke 40-mm-Treiber sorgen für kristallklaren Sound. Der Ohrbügel sorgt für eine gute passive Geräuschisolierung und andere hören nicht, was Sie hören.

Alltagstauglich. Komfort für jeden Tag

Der gepolsterte, verstellbare Kopfbügel passt auf jeden Kopf und die weichen Ohrpolster eignen sich hervorragend für langen Hörgenuss. Es gibt keinen Akku, Sie haben endlose Wiedergabezeit. Perfekt für den neuesten Podcast.

An Ihre Lieblingsgeräte anschließen

Das 2 Meter lange Kopfhörerkabel eignet sich perfekt für den Anschluss am Laptop oder Tablet. Wenn Sie unterwegs sind, können Sie Ihr Gerät mit diesem Kabel sicher in einer Tasche verstauen, sodass Ihre Hände frei bleiben.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

7

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

24/06/2024

United Kingdom

United Kingdom

Wired headphones, great quality

great quality, wired. sounds amazing..... recommended!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAH2005BK Over-ear headphones verfasst

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Diese Bewertung wurde für TAH2005BK Over-ear headphones verfasst

28/05/2024

United Kingdom

United Kingdom

Perfect wired headphones

Philips wired headphones, perfect for me and my teenager

Diese Bewertung wurde für TAH2005BK Over-ear headphones verfasst

Diese Bewertung wurde für TAH2005BK Over-ear headphones verfasst

04/06/2023

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Een geweldige hoofdtelefoon

Deze hoofdtelefoon is echt geweldig goed, het geluid is prima en dat voor een zeer schappelijke prijs .

Vorteile

Goed geluid en een lang snoer

Nachteile

Geen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor verfasst

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