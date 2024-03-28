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Kabellose Kopfhörer

TAH6506BK/00

2.9
| (17) Bewertungen
Jeden Moment. Jeden Tag.
Bei diesen auffallend schlanken kabellosen Kopfhörern geht es um Fokus. Egal, wo Sie Musik hören, mit Active Noise Cancelling können Sie in die Musik eintauchen, die Sie lieben. Auch Multitasking ist einfach, denn Sie können zwei Geräte gleichzeitig koppeln.
Alle Vorteile anzeigen

Jeden Moment. Jeden Tag.

  • Active Noise Cancelling

  • Schlank und leicht

  • Multipoint-Kopplung

Fokus auf Ihre Musik. Active Noise Cancelling

Fokus auf Ihre Musik. Active Noise Cancelling

Möchten Sie unterwegs Geräusche reduzieren? Die integrierten Mikrofone in den Ohrmuscheln dieser kabellosen Over-Ear-Kopfhörer filtern die Motorgeräusche heraus, die Sie nicht hören möchten, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik ungestört genießen können.

Schlankes Over-Ear-Design. Unverwechselbarer Look

Die ovalen Ohrmuscheln und der schlanke Rahmen bieten ein unvergleichliches Design. Die Over-Ear-Passform ermöglicht eine Abdichtung, die externe Geräusche passiv isoliert. 32-mm-Treiber sorgen für satte Bässe und klaren, detaillierten Klang.

Bluetooth-Multipoint-Konnektivität. Besser arbeiten

Bluetooth-Multipoint-Konnektivität. Besser arbeiten

Optimieren Sie Ihren Arbeitstag. Diese kabellosen Kopfhörer können gleichzeitig mit zwei Bluetooth-Geräten verbunden werden, sodass Sie bei Bedarf zwischen diesen Geräten wechseln können. So können Sie Musik über Ihren Laptop hören und Anrufe von Ihrem Telefon entgegennehmen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.9

von 5

17

Bewertungen

3

28/03/2024

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Sehr leichter Kopfhörer

Sehr leichter Kopfhörer Guter Tragkomfort Preisgünstig

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAH6506BK Kabellose Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAH6506BK Kabellose Kopfhörer verfasst

12/09/2024

Deutschland

Deutschland

Preis Leistung

Super Produkt für Leute die nicht mega viel Geld ausgeben wollen aber keinen Schmarn wollen. Ich wollte Kopfhörer die eng anliegen und nicht zu bullig aussehen. Diese Kopfhörer sind perfekt, Aussehen, Comfort, Sound Qualität für diesen Preis

Vorteile

Eng Anliegen für kleinere Köpfe, gute Sound qualität

Nachteile

Nicht die allerbeste Geräuschunterdrückung aber ist nicht störend und für den Preis angemessen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAH6506BK Kabellose Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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08/01/2024

Portugal

Portugal

Ótimo som

É um ótimo produto. Com som cristalino e potente. Com o cancelamento de ruído ativado os baixos tornam-se potentes.

Vorteile

A duração da bateria. A rapidez de carregamento.

Nachteile

Algo frágil, mas tendo cuidado é um bom produto.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAH6506BK Auriculares sem fios verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAH6506BK Auriculares sem fios verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.