Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Erhältlich in
Sicher, unterhaltsam und reisefreundlich
Mit farbenfrohen LEDs an den Ohrmuscheln und einer unterhaltsamen kabellosen Audio-Sharing-Funktion werden Kinder diese Kopfhörer lieben. Die Lautstärke ist zum Schutz junger Ohren begrenzt, und ein spezieller Reisemodus ermöglicht Kindern auch in lauteren Umgebungen sicheres Hören.
Kabellose On-Ear-Kopfhörer
Lautstärke auf 85 dB begrenzt
LED-Leuchten. Audio-Sharing
Robust und faltbar
Diese Kopfhörer wurden speziell für besonders sicheres Hören bei jungen Ohren entwickelt und sind für das Hören zu Hause oder beim Lernen auf 75 dB begrenzt. Für das Hören in lauteren Umgebungen ausserhalb des Zuhauses können Eltern mit der Philips Headphones App im Reisemodus eine Lautstärkebegrenzung von 85 dB festlegen.*
Dank der grossen runden Bedientasten an der Unterseite der Ohrmuscheln können Kinder diese Kopfhörer ganz einfach bedienen, während die kleineren Ohrmuscheln mit weichen Polstern für hohen Tragekomfort sorgen. Der gepolsterte Kopfbügel lässt sich leicht für eine perfekte Passform verstellen und ist auf der Rückseite mit Punkten versehen, an denen Kinder erkennen können, wie herum sie die Kopfhörer aufsetzen müssen.
Farbenfrohe LEDs in den Ohrmuscheln verbinden sich mit dem mehrfarbigen Design dieser Kopfhörer und sorgen dafür, dass sie auf die richtige Art auffallen. Die LEDs können so eingestellt werden, dass sie in verschiedenen Farben leuchten: ideal für Kinder, die ihren eigenen Stil zum Ausdruck bringen möchten.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
Auszeichnungen
4.6
von 5
24
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
Karo2190
29/08/2025
Deutschland
tolles Produkt
Wir haben das Produkt mit unserem Sohn (3 Jahre) getestet und er mag sie sehr gerne. Sie sind nicht zu laut und nicht zu leise. Sie passen sich sehr gut der Kopfform an. Man kann sie lange nutzen da sie an den Seiten sehr weit ausfahrbar sind. Auch beim Laden leuchten die Lichter dann grün wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Auch Preis Leistung finde ich super.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst
Datum der Verwendung 2024-07-29
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst
Datum der Verwendung 2024-07-29
Baicoo
07/08/2025
Deutschland
Top
Wir sind mit den Kopfhörern sehr zufrieden. Unsere Tochter kann damit perfekt unterwegs hören
Vorteile
Einfache Handhabung
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst
Datum der Verwendung 2024-07-07
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst
Datum der Verwendung 2024-07-07
Deea35
21/07/2025
Deutschland
Wir sind rundum zufrieden mit dem Kauf!
Ich habe diese Bluetooth-Kopfhörer als Geschenk für meine 10-jährige Tochter gekauft. Sie hat sich riesig gefreut, weil sie jetzt ihre Lieblingslieder kabellos über Bluetooth hören kann. Die Größe passt perfekt für Kinderohren und der Klang ist wirklich sehr gut. Auch das Design in Magenta-Lila gefällt ihr total. Die Lautstärkebegrenzung ist ein großer Pluspunkt – so weiß ich, dass ihr Gehör geschützt ist. Besonders praktisch ist auch die Möglichkeit, Musik mit Freunden zu teilen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst
Datum der Verwendung 2025-06-21
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst
Datum der Verwendung 2025-06-21
Die Lautstärke ist gemäss den Normen EN 50332 für sicheres Hören im Normalmodus auf 75 dB und im Reisemodus auf 85 dB begrenzt.