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Mini Stereoanlage

TAM3205/12

3.4
| (11) Bewertungen
Bereit für den Sound, den Sie lieben
Perfekter Sound bei Podcasts und Playlists, die Sie streamen. Entdecken Sie Ihre CD-Sammlung neu oder schalten Sie das Radio ein. Dieses klassische Microsystem klingt in kleineren Räumen hervorragend, und Sie können andere Quellen per USB oder Audio-Eingang anschließen.
Alle Vorteile anzeigen

Bereit für den Sound, den Sie lieben

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, UKW

  • USB-Anschluss zum Laden

  • 18 W

Ihre gesamte Musik

Mit dieser eleganten Mini-Stereoanlage können Sie Playlisten und vieles mehr über Bluetooth streamen, CDs abspielen und UKW-Radio hören. Der digitale Radio-Tuner mit 10 voreingestellten Sendern sorgt für klaren Empfang und der CD-Player kann MP3-CDs und bespielte CDs wiedergeben.

Bassreflexlautsprecher. Sattere Bässe.

Die Regallautsprecher bieten Ihnen kristallklaren Sound, von Kalotten-Hochtönern, kräftige Bässe vom 7,6-cm-Woofer (3") und Bassreflexanschlüsse. 18 W maximale Ausgangsleistung für guten Sound in kleineren Räumen: Perfekt für das Home-Office oder Schlafzimmer.

Klassisches Design

Die in zwei Farben gehaltene Steuereinheit und das Lautsprechergehäuse erinnern an das Design der HiFi-Einzelkomponenten. Der strukturierte Lautstärkeregler sorgt für ein angenehmes, analoges Gefühl bei der Bedienung. Auf der Vorderseite des Geräts befindet sich die Steuereinheit für Wiedergabe und Quellenauswahl.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.4

von 5

11

Bewertungen

17/02/2022

Sverige

Sverige

Bra produkt

Mycket bra valuta för pengarna! Rekommenderas för små utrymmen att ställa apparaten på.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAM3205 Mikromusiksystem verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAM3205 Mikromusiksystem verfasst

04/12/2021

España

España

La Philips sí tiene ID3 ,si lee los títulos MP3

Para quienes no lo sepan,metan un USB en la ranura para USB con archivos MP3 o un MP3 CD y para obtener el título,el artista y el álbum pulse seguidamente en el control remoto en la tecla INFO. Saldrá primero el título, después pulse y saldrá el artista y finalmente pulse y saldrá el nombre del álbum. A mi me encanta esta microcadena Philips porque es compacta y coge muy bien las emisoras FM. Como a mi el bluetooth no me compensa,pues mi hermano, que es técnico de audio, me elaboró un cable donde puedo escuchar música por auriculares por el panel de conexión de los altavoces. Se oye supernitido. Vean aquí las fotos.

Vorteile

Si tiene ID3,lee títulos MP3 y gran sonido

Nachteile

Nada

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAM3205 Microcadena verfasst

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Diese Bewertung wurde für TAM3205 Microcadena verfasst

10/06/2024

Nederland

Nederland

Fijn microsysteem.

Eenvoudige bediening. Diverse geluidsmodi zoals warm, helder, e.d. Goed werkende bluetooth ontvanger voor mobiele telefoon; echter geen zendfunctie naar koptelefoon/ oortjes. Tevens line-in/aux. Cd- speler. FM-radio.18 Watt speakers, bedraad. Mooie, strakke vormgeving. Neemt weinig plaats in: totale breedte met de boxen aan weerszijde is 50 cm. Handzame afstandsbediening.

Vorteile

Compact. Zeer geschikt voor slaapkamer. Eenvoudige bediening. Mooie vormgeving.

Nachteile

Geen kunnen ontdekken.

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Diese Bewertung wurde für TAM3205 Micromuzieksysteem verfasst

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Diese Bewertung wurde für TAM3205 Micromuzieksysteem verfasst

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