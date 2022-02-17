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TAM3205/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, UKW
USB-Anschluss zum Laden
18 W
Mit dieser eleganten Mini-Stereoanlage können Sie Playlisten und vieles mehr über Bluetooth streamen, CDs abspielen und UKW-Radio hören. Der digitale Radio-Tuner mit 10 voreingestellten Sendern sorgt für klaren Empfang und der CD-Player kann MP3-CDs und bespielte CDs wiedergeben.
Die Regallautsprecher bieten Ihnen kristallklaren Sound, von Kalotten-Hochtönern, kräftige Bässe vom 7,6-cm-Woofer (3") und Bassreflexanschlüsse. 18 W maximale Ausgangsleistung für guten Sound in kleineren Räumen: Perfekt für das Home-Office oder Schlafzimmer.
Die in zwei Farben gehaltene Steuereinheit und das Lautsprechergehäuse erinnern an das Design der HiFi-Einzelkomponenten. Der strukturierte Lautstärkeregler sorgt für ein angenehmes, analoges Gefühl bei der Bedienung. Auf der Vorderseite des Geräts befindet sich die Steuereinheit für Wiedergabe und Quellenauswahl.
3.4
von 5
11
Bewertungen
KeMei
17/02/2022
Sverige
Bra produkt
Mycket bra valuta för pengarna! Rekommenderas för små utrymmen att ställa apparaten på.
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Diese Bewertung wurde für TAM3205 Mikromusiksystem verfasst
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Donato42
04/12/2021
España
La Philips sí tiene ID3 ,si lee los títulos MP3
Para quienes no lo sepan,metan un USB en la ranura para USB con archivos MP3 o un MP3 CD y para obtener el título,el artista y el álbum pulse seguidamente en el control remoto en la tecla INFO. Saldrá primero el título, después pulse y saldrá el artista y finalmente pulse y saldrá el nombre del álbum. A mi me encanta esta microcadena Philips porque es compacta y coge muy bien las emisoras FM. Como a mi el bluetooth no me compensa,pues mi hermano, que es técnico de audio, me elaboró un cable donde puedo escuchar música por auriculares por el panel de conexión de los altavoces. Se oye supernitido. Vean aquí las fotos.
Vorteile
Si tiene ID3,lee títulos MP3 y gran sonido
Nachteile
Nada
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Diese Bewertung wurde für TAM3205 Microcadena verfasst
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Muziekliefhebber.
10/06/2024
Nederland
Fijn microsysteem.
Eenvoudige bediening. Diverse geluidsmodi zoals warm, helder, e.d. Goed werkende bluetooth ontvanger voor mobiele telefoon; echter geen zendfunctie naar koptelefoon/ oortjes. Tevens line-in/aux. Cd- speler. FM-radio.18 Watt speakers, bedraad. Mooie, strakke vormgeving. Neemt weinig plaats in: totale breedte met de boxen aan weerszijde is 50 cm. Handzame afstandsbediening.
Vorteile
Compact. Zeer geschikt voor slaapkamer. Eenvoudige bediening. Mooie vormgeving.
Nachteile
Geen kunnen ontdekken.
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