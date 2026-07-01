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TAM4505/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, DAB+, UKW
USB-Anschluss zum Laden
60 W, Audioeingang
Mit diesem eleganten Microsystem können Sie Playlisten streamen, CDs abspielen und DAB+- sowie UKW-Radio hören. Der digitale Radio-Tuner mit 20 voreingestellten Sendern sorgt für klaren Empfang und der CD-Player kann MP3-CDs und bespielte CDs wiedergeben.
Diese Regallautsprecher bieten Ihnen durch die Kombination aus Woofer, Hochtöner und Bassreflexanschluss kristallklaren Sound und kräftige Bässe. 60 W maximale Ausgangsleistung für guten Sound in jedem Raum. Perfekt für eine Lounge oder einen offenen Wohnbereich.
Die in zwei Farben gehaltene Steuereinheit und das Lautsprechergehäuse erinnern an das Design der HiFi-Einzelkomponenten. Der strukturierte Lautstärkeregler sorgt für ein angenehmes, analoges Gefühl bei der Bedienung. Auf der Vorderseite des Geräts befindet sich die Steuereinheit für Wiedergabe und Quellenauswahl.
4.0
von 5
42
Bewertungen
blickli
01/07/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
einfach, das aber sehr gut
Keine Luxus-Stereo-Anlage, aber die Qualität und die Bedienung sind gut. Für zuhause genau das Richtige.
Diese Bewertung wurde für TAM4505 Mini Stereoanlage verfasst
Date of Use 2024-11-21
Diese Bewertung wurde für TAM4505 Mini Stereoanlage verfasst
Date of Use 2024-11-21
Music fulfills life
08/04/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Simple but excellent
The instrument works perfectly from day one. All functions are are clearly shown and easy to use. Sound quality is good if not very good. In all, it fulfills our expectations !
Diese Bewertung wurde für TAM4505 Mini Stereoanlage verfasst
Diese Bewertung wurde für TAM4505 Mini Stereoanlage verfasst
Jeremias_74
25/05/2022
Suisse
Super Anlage für in ein Kinderzimmer oder Büro
Die erste Stereoanlage für unsere Kinder. Einfach zu bedienen, wichtigste Wiedergabequellen wie CD, DAB+ aber auch Bluetooth sind verfügbar. Die Lautstärke passend für ein Kinderzimmer. Weckfunktion ist auch drin und über den USB Anschluss kann zudem auch noch ein Mobile Gerät aufgeladen werden.
Vorteile
Preis/Leistung passt und ideale Einsteigeranlage für Kinder oder einfache Beschallung
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAM4505 Mini Stereoanlage verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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